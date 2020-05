Powrót do innego biura, czyli jak koronawirus zmieni funkcjonowanie biznesu

Aktualnie każdy, kogo obecność w biurze nie jest niezbędna, świadczy stosunek pracy zdalnie. Konieczność zaadaptowania nowych warunków z pewnością zaskoczyła, ale stworzyła również zupełnie nowe podejście do pracy, nierzadko bardziej skuteczne i co ważne - w pełni funkcjonalne. Hubert Stablewski, sportowiec, ekspert ds. planowania aktywnej pracy oraz właściciel firmy HSR.life uważa, że wiele czynników wskazuje na to, że obecna sytuacja przyczyni się do zredefiniowania i utrwalenia nowego sposobu pracy, a pracownicy wielu firm nie wrócą już do biur w takim jak dotychczas wymiarze. Home office stanie się skutecznym uzupełnieniem dotychczasowej pracy biurowej.

Powrót do biur w etapach

Choć nie da się przewidzieć, co może się wydarzyć dalej, firmy muszą się przygotować już teraz.

- Stworzenie bezpiecznych stanowisk pracy to nowy priorytet. Pracownicy nie wrócą do biur, które nie zagwarantują im bezpieczeństwa, a obecne rozwiązania w przestrzeniach typu open space, gdzie zagęszczenie stanowisk jest duże, takie rozwiązanie wyklucza. Firmy zdają sobie sprawę, że powrót do poprzedniej rzeczywistości jest niemożliwy, gdyż narażą pracowników na ewentualne niebezpieczeństwo, które może również spowodować ponowne zamknięcie biur, jak i znacząco przyczynić się do upadku marki pracodawcy. Dlatego zmiany są koniecznością - tłumaczy Hubert Stablewski.

Zdaniem eksperta firmy wdrożą tego typu modyfikacje etapami, podobnie, jak czynią to państwa, odmrażając gospodarkę. Tego typu zmiany pomogą nie tylko ulepszyć sposób pracy, ale także przygotować się na ewentualne kolejne kryzysy, jak ten związany epidemią koronawirusa.

Upowszechnienie pracy zdalnej

Pracownicy z dnia na dzień musieli dostosować swoje przestrzenie mieszkalne do warunków biurowych. Takie biuro często składało się ze stołu w jadalni oraz kuchennego krzesła. Tego typu meble nie są przystosowane jednak do wielogodzinnej pracy, stąd pracodawcy powinni zapewnić pracującym zdalnie ergonomiczne meble, oświetlenie i narzędzia pracy, które pomogą im uniknąć uszczerbku na zdrowiu spowodowanego np. złą postawą ciała. Obecnie na rynku jest wiele krzeseł i stołków, które promują tzw. aktywne siedzenie. Hubert Stablewski zaznacza, że osoby pracujące w domu narażone są na jeszcze mniejszą dawkę ruchu, a w sytuacji, gdy obiekty sportowe pozostają nadal zamknięte, korzystnym benefitem będzie wyposażenie biur zdalnych w aktywne meble.