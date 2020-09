Powrót do normalności na rynku biurowym potrwa do 2025 r.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield opublikowała dziś swój pierwszy w historii raport pt. „2020 Global Office Impact Study”. Według jego autorów recesja spowodowana przez pandemię COVID-19 i trend pracy zdalnej będą w znaczącym stopniu kształtowały sytuację na światowych rynkach najmu powierzchni biurowych, która zacznie się jednak poprawiać w roku 2022 i powróci do normalności do roku 2025. W związku z upowszechnieniem się modelu pracy zdalnej powrót do pełnej normalności potrwa jednak nieznacznie dłużej niż w przypadku wielkiego kryzysu.



Raport został opracowany przez niedawno utworzony przez firmę Cushman & Wakefield Globalny Think Tank, który tworzą wybitni naukowcy i ekonomiści z całego świata. Przeprowadzone badanie zawiera analizę zmian cyklicznych i strukturalnych, wpływających na globalny rynek nieruchomości biurowych, oraz wynikających z nich konsekwencji dla procesu powracania do normalności.

- Chcieliśmy znaleźć odpowiedź na fundamentalne i dość niejednoznaczne pytanie: „Co się stanie z biurem?”. W tym celu przeprowadziliśmy pogłębioną, naukową analizę sił wytworzonych przez obecną pandemię i jej całościowego wpływu na kondycję sektora biurowego - powiedział Kevin Thorpe, główny ekonomista i dyrektor globalnego działu badań w Cushman & Wakefield – Przeanalizowaliśmy kompleksowy wpływ tych sił, w tym między innymi utratę miejsc pracy, pustostany i stawki czynszowe, specyfikę poszczególnych regionów oraz upowszechnianie się pracy zdalnej, aby zarysować scenariusze na przyszłość, które zgodnie z naszym modelem bazowym przewidują pełne ożywienie światowego rynku biurowego do roku 2025. Oczywiście każdy sektor nieruchomości ma swoją lokalną specyfikę i nie wszystkie rynki lokalne będą podążały tą samą ścieżką do normalności.

Kluczowe wnioski wynikające z raportu „2020 Global Office Impact Study” wskazują na pełne ożywienie gospodarki i zatrudnienia w pierwszym kwartale 2022 roku oraz związany z tym wzrost popytu na powierzchnie biurowe przy jednoczesnym spadku stopy pustostanów i wzroście czynszów. Według prognoz wskaźnik niewynajętej powierzchni biurowej w skali globalnej powróci do poziomu sprzed kryzysu wynoszącego około 11 proc. do roku 2025, a czynsze osiągną w tym czasie maksymalne wartości notowane przed kryzysem.

- Wpływ trendów związanych z pracą zdalną spowolni proces powrotu rynku biurowego do normalności, ale ogólny rozwój sektorów korzystających z biur, a także wiele innych czynników, takich jak aglomeracja, kultura/branding i efektywność, pokazują, że biuro będzie nadal odgrywać ważną rolę w gospodarce - powiedziała Rebecca Rockey, dyrektor działu prognoz w Cushman & Wakefield – Przeprowadzone badanie pozwala nam przeanalizować niepewną sytuację w oparciu o fakty, dane i metody naukowe.

„2020 Global Office Impact Study” to pierwszy z cyklu czterech raportów, przedstawiających najnowsze i wnikliwe analizy przyszłości biura oraz roli, jaką będzie ono odgrywać po zakończeniu pandemii.