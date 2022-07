Powroty do biur: brać przykład z Elona Muska czy szukać zachęt?

Monika Szelenberger i Angelika Wilk, Adgar Poland.









Autor: Aneta Wieczorek-Hodyra

Dodano: 11 lip 2022 15:00

Jak zachęcić pracowników do powrotu do biur? Czy robić to tak, jak Elon Musk – pod przymusem? A może realizować to zadanie poprzez przypomnienie o wielu atutach pracy stacjonarnej? - m.in. o tym mówi Monika Szelenberger, Head of Leasing & Asset Management I Angelika Wilk, Marketing and Business Relationship Manager, Adgar Poland.