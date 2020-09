Powroty do biur. Jak zadbać o komfort?

Jak w pandemicznej rzeczywistości przebiegają powroty do biur i jak zmieni się rola powierzchni biurowej - o tym mówił podczas Property Forum 2020 Dariusz Kurowski, dyrektor generalny Ecophon, Saint-Gobain Ceilings.

- To dynamiczny proces, który trwa już pół roku. Z chwilą wybuchu pandemii, błyskawicznie przestawiliśmy się na pracę zdalną. Home office wydawał się wówczas bardzo korzystny - mówił Dariusz Kurowski, dyrektor generalny Ecophon, Saint-Gobain Ceilings. - Jednak w miarę upływu czasu zaczęliśmy obserwować negatywne aspekty pracy w domu, m.in. problem z rozdzieleniem życia zawodowego od rodzinnego. Widać wyraźnie, że pracownicy chcą wrócić do biur.

Biura w nowej rzeczywistości muszą być nie tylko bezpieczne, ale i komfortowe. - Oczywistym jest, że przestrzenie biurowe mają być przystosowane do łatwej dezynfekcji - mówił Dariusz Kurowski i dodał, że w chwili obecnej klienci zwracają się z prośbą o rozwiązanie jeszcze jednego problemu - akustyki. - Przeprowadzamy znacznie więcej telekonferencji i spotkań online na terenie biur, w miejscach, które do tej pory nie były do tego przeznaczone. Podobnie w salach konferencyjnych, przy wymogach zachowania dystansu społecznego, akustyka staje się problemem.