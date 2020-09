Powroty do biura. Jak zadbać o bezpieczeństwo?

Minęło już prawie pół roku odkąd miliony Polaków spędziły normalny dzień w biurze. Mimo wygód pracy na home office wielu z nich zatęskniło już za możliwościami jakie daje im praca z biura - niemal 90% osób przyznaje, że brakuje im integracji ze współpracownikami. Nadal jednak wielu pracowników waha się przed powrotem do miejsca pracy. Eksperci pracowni JMP Project, zajmującej się aranżacją przestrzeni biurowych, przygotowali kilka porad i wniosków, które warto wdrożyć przed powrotem do miejsca pracy, by czuć się w niej bezpieczniej.

Nie panikuj – oddychaj

Jedną z największych niewiadomych na temat wirusa wywołującego chorobę Covid-19, jest stopień, w jakim może się on rozprzestrzeniać się poprzez mniejsze cząsteczki, które unoszą się w powietrzu. Choć według WHO możliwość zakażenia w ten sposób jest znikoma, wiele środowisk medycznych apeluje o ostrożność w tej kwestii. Znacznie bezpieczniej jest pracować w pomieszczeniach wyposażonych w zaawansowane systemy filtracji, doprowadzające świeże powietrze z zewnątrz. Jeśli więc w Twoim biurze działa cyrkulacja powietrza nie w obiegu zamkniętym, możesz być spokojniejszy. Zminimalizować ryzyko pomoże także częste otwieranie okien w pokoju, w którym pracujesz.

Polityka czystego biurka (i telefonu)

To nie mit, że przestrzenie często używane przez innych użytkowników biura są największym siedliskiem zarazków. Dlatego właśnie szczególnej ostrożności wymaga korzystanie z popularnych teraz w wielu firmach hot-desków. Muszą być one dokładnie dezynfekowane po każdym użytkowniku. Jeżeli zaś masz stałe biurko przypisane tylko do Ciebie, o tę część przestrzeni możesz być spokojny - jest mała szansa na to, żeby zostało ono zainfekowane. Pamiętaj jednak by czyścić je regularnie, dbaj również o częstą dezynfekcję telefonu, którego używasz w pracy. Dotykamy go średnio aż 2500 razy dziennie, przez co to właśnie na nim znajduje się najwięcej zarazków.

