Na budowie KREO w Krakowie zakończona została budowa konstrukcji nadziemia. Obecnie prace skoncentrowane są na wykonaniu elewacji i wnętrzach obiektu.

Budynek zostanie oddany do użytku w przyszłym roku.

Nad konstrukcją KREO zawisła wiecha symbolizująca ukończenie kluczowego etapu budowy. Nowoczesny, 8-piętrowy budynek zaoferuje najemcom ponad 24 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej. Jest to kolejny, po biurowcu .big, projekt Ghelamco w Krakowie.





Budujemy jeden z największych biurowców w Krakowie, co oddaje naszą wiarę w ten rynek. Stolica Małopolski należy do najdynamiczniej rozwijających się ośrodków biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej i jest drugim rynkiem biurowym w Polsce. KREO stanie się idealnym miejscem dla ambitnych, prężnie działających firm, dla których liczy się innowacyjność, kreatywność i zrównoważony rozwój – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

KREO zapewni najemcom łatwe w aranżacji biura o powierzchni piętra ponad 2,7 tys. mkw. Biurowiec wyróżniać będzie elegancka, ponadczasowa architektura i innowacyjne rozwiązania. Do dyspozycji użytkowników zostanie oddany taras na dachu, z którego rozciągać się będzie widok na panoramę Krakowa. W samym budynku znajdą się udogodnienia dla rowerzystów, w tym parking na ponad 70 rowerów, prysznice oraz szafki. Użytkownicy samochodów skorzystać będą mogli z ponad 300 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz dodatkowych 24 miejsc przed biurowcem. W środku przewidziano także stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Teren wokół KREO wypełni się zaś nowymi nasadzeniami. Jak wszystkie inwestycje Ghelamco, budynek będzie certyfikowany w systemie BREEAM.

Zaletą inwestycji jest lokalizacja, która pozwala na łatwy i szybki dostęp do ścisłego centrum Krakowa. Położeniezachęca do korzystania z komunikacji miejskiej i rowerów – dojazd do Starego Miasta zajmuje nie więcej niż 10 minut, z kolei samochodem do lotniskamożna dojechać w 25 minut.

Za projekt architektoniczny KREO odpowiada krakowska pracownia architektoniczna Q-arch. Generalnym wykonawcą biurowca jest firma Mota-Engil Central Europe. Budynek zostanie oddany do użytku w przyszłym roku.

