Powstała niezależna sieć reprezentacji najemców w Europie Środkowej

CEE Tenant Advisors to agencja skupiona tylko najemcach biurowych i działająca w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zespół CEE Tenant Advisors to grupa specjalistów, których najważniejszym interesem, jest interes najemcy. Wspólnie z najemcami dogłębnie analizują potrzeby związane z przyszłą powierzchnią biurową oraz przygotowują strategię efektywnych działań. Firma CEE Tenant Advisors zajmuje się trzema ważnymi filarami w procesie najmu powierzchni biurowych:

· Renegocjacja umowy najmu,

· Nowa powierzchnia biurowa - relokacja,

· Projektowanie powierzchni biurowych – interior design.

Renegocjacja umowy najmu:

- Efektywna renegocjacja może być trudniejsza niż relokacja. Renegocjowanie umowy najmu to nie tylko kwestia warunków finansowych, ale bardzo często również renegocjowanie zapisów umowy. Najemcy powinni mieć na uwadze zobowiązania umowy, które mają bezpośredni wpływ na koszty najmu lokalu, istnieje wiele zapisów umowy, które warto negocjować, a które przedstawiciele najemców zwykle eliminują podczas renegocjacji - mówi Emmanuel Gluntz, CEE Tenant Advisor Czechy.

Nowa powierzchnia biurowa - relokacja

- W dobie pandemii zmieniły się oczekania najemców dotyczące powierzchni biurowych. Wiele firm planuje optymalizacje powierzchni oraz hybrydowy model pracy po jej zakończeniu. Nasze doradztwo bazuje na dokładnej ocenie oraz analizie indywidualnych potrzeb najemcy. Doradca po dogłębnej weryfikacji zaproponuje rozwiązanie, które będzie najlepsze dla danej firmy pod kątem powierzchni, lokalizacji, układu biura, ale także podpowie, jakie alternatywne rozwiązanie mogłoby być efektywniejsze - mówi Marcin Szlęzak, CEE Tenant Advisor Polska.

Projektowanie wnętrz – Interior Design



- Jesteśmy w pełni skoncentrowani na potrzebach i komforcie najemcy. Chociaż ludzie są świadomi znaczenia projektowania wnętrz w ich domach lub sklepach detalicznych, często pomijają go w biurach. W dzisiejszej dobie, miejsca do pracy, recepcje i sale konferencyjne powinny są czymś więcej niż tylko sumą stołów, biurek i krzeseł. Projekt biura może znacząco wpłynąć na biznes danej firmy. Wizerunek projektów biurowych wiele mówi o danej firmie oraz jej wartościach, jaką daje zarówno klientom, jak i pracownikom. Projektowanie biura

skupia się na stworzeniu miejsca pracy, które inspiruje pracowników do kreatywności, produktywności i skupieniu na zadaniach. Zapewni również świeże spojrzenie na bardzo potrzebne przestrzenie rekreacyjne, które wspierają ducha zespołu. Rezultat zwiększy zaangażowanie pracowników i produktywność - mówi Timi Kovačević, CEE Tenant Advisor

Chorwacja.