Powstanie biurowiec przy rondzie Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie. Inwestor czeka na warunki zabudowy

Projekt nowoczesnego biurowca wykonało biuro MWM Architekci i ma on stanąć w miejscu obecnego, starego budynku, który stoi między rondem Żołnierzy Wyklętych a przystankiem autobusowym. Sześciokondygnacyjna konstrukcja miała mieć ok. 7 tys. m kw., a jej bryła miała nawiązywać do XIX-wiecznych kamienic. Ponad rok temu inwestor chciał, aby budowa biurowca ruszyła jeszcze w 2020 roku. To się jednak nie udało.

- Budynek cały czas jest w planach inwestycyjnych, natomiast co do ostatecznego kształtu i terminu jego realizacji, nie jestem w stanie zająć stanowiska. Bardzo dużo się zmieniło przez ostatnie 1,5 roku, przez pandemię i przez to, co dzieje się na rynku materiałowym. To wymusza na nas sporą dozę wstrzemięźliwości co do finalnej decyzji - powiedział portalowi Wojciech Majkut z firmy Lemax, inwestor biurowca.

Zmiany podyktowane są również względami formalnymi. Prezes MWM Architekci zdradził, że inwestor nie dostał zgód na wybudowanie zaprojektowanego budynku. Po przeprojektowaniu biurowca będzie on miał pow. ok. 6,5 tys. m kw., nie zmieni się natomiast jego wysokość. Inwestor nie pokazuje na razie wizualizacji projektu. Trwa procedowanie WZ w Urzędzie Miasta. Nie wiadomo, kiedy ruszy budowa.