Pożar we wrocławskim Sky Tower. Ewakuowano 300 osób

Ogień wybuchł w apartamencie na 35. piętrze budynku Sky Tower we Wrocławiu – potwierdziła portalowi TuWroclaw.com dyżurna stanowiska kierowania Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Ewakuowano wszystkich mieszkańców – to około 300 osób.

Pożar wybuchł około godziny 20.45. w piątek. Na miejscu pojawiło się 12 zastępów straży pożarnej. Nikomu nic się nie stało, a pożar został opanowany.

We Wrocławiu nie ma drabin strażackich umożliwiających gaszenie pożarów na tak dużej wysokości. Strażacy wykorzystali hydranty na niższych piętrach i rozciągnęli na klatce schodowej węże gaśnicze. W takich budynkach jak Sky Tower jest też specjalna instalacja tryskaczowa, która jest przydatna w akcji gaśniczej. Straż pożarna nie zna jeszcze przyczyn pożaru w Sky Tower - czytamy na portalu TuWroclaw.com.

Oddany do użytku w 2013 roku Sky Tower znajduje się w kwadracie ulic: Powstańców Śląskich, Gwiaździstej, Wielkiej oraz Szczęśliwej i jest najwyższym budynkiem we Wrocławiu i jednym z najwyższych w Polsce. Całkowita powierzchnia obiektu wynosi ok. 171 tys. mkw., zaś jego wysokość to 212 m.

Sky Tower to trzy budynki, w których znajdują się: galeria handlowa, biura i mieszkania.