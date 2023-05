Z uwagi na brak nowej podaży w I kwartale 2023 roku, zasoby biurowe w Poznaniu pozostały na niezmienionym poziomie blisko 623 100 mkw. Mimo to, deweloperzy pozostają wciąż aktywni, a w budowie na koniec marca znajdowało się 87 300 m kw.

Przy założeniu, że uda się terminowo zakończyć ich realizacje to do końca roku 42 proc. powierzchni w budowie zasili poznański rynek biurowy– wyjaśnia Katarzyna Bojar, konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Największymi projektami w budowie pozostają Andersia Silver (40 000 m kw., Von der Heyden Group), z planową datą ukończenia w II połowie 2025 oraz Nowy Rynek E (28 500 m kw., Skanska Property Poland), którego oddanie zaplanowane jest na II kw. 2023 roku.

- Aktywność najemców w I kwartale 2023 roku utrzymała się na zbliżonym poziomie względem III i IV kwartału w roku poprzednim, ale z kolei w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim zanotowany wynik był o blisko 68% wyższy. Od stycznia do marca podpisano umowy najmu na blisko 9 500 m kw. Na tle pozostałych rynków regionalnych odnotowany popyt stanowił 5% całkowitego wolumenu umów – komentuje Piotr Borowski, dyrektor w dziale reprezentacji najemcy w Knight Frank.

Największy udział w strukturze popytu stanowiły nowe umowy – 68%, a na kolejnych miejscach znalazły się renegocjacje – 25% oraz ekspansje, które stanowiły zaledwie 7% wszystkich popisanych w Poznaniu umów.

Poznań wyróżnia się jednym z najniższych współczynników pustostanów, tuż za Szczecinem. Na koniec marca 2023 roku wyniósł on 11,3% i chociaż w porównaniu do poprzedniego kwartału zanotował wzrost o 0,8 pp., to w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku wynik był niższy o 0,7 pp. – dodaje Katarzyna Bojar.