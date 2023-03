Poznańska firma informatyczna Netguru zwalnia ok. 150 osób. Oświadczenie w tej sprawie wydał Kuba Filipowski, Co-Founder Netguru.

Netguru zatrudnia 900 osób.

Firma ma siedzibę w Poznaniu, w biurowcu Nowe Garbary Office Center.

"Netguru przeszło ostatnio reorganizację, co przyniosło redukcję około 150 pracowników i kontrahentów. Decyzja ta została podjęta ze względu na zmiany w otoczeniu biznesowym i konieczność reorganizacji działań zespołów niezwiązanych z klientem" - poinformował Kuba Filipowski, Co-Founder Netguru.

Jak dodał, firma przygotowała pakiet wsparcia dla zwalnianych pracowników.

Netguru to polskie przedsiębiorstwo informatyczne zajmujące się tworzeniem oprogramowania oraz usługami doradczymi z zakresu tworzenia i rozwoju produktów cyfrowych. Spółkę założyli Kuba Filipowski i Wiktor Schmidt w 2008 r. Prezesem jest Marek Talarczyk.

To nie pierwsza firma IT, która w ostatnim czasie podjęła decyzję o zwolnieniach. W II kwartale br. 19 proc. firm z branży IT planuje zwolnienia, 27 proc. rekrutacje, a 46 proc. chce utrzymać poziom zatrudnienia - wynikało z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl