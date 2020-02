Poznański biurowiec Maraton z nową kantyną

Knight Frank pełniący funkcję zarządcy biurowca, w procesie najmu doradzał Union Investment Real Estate, właścicielowi obiektu.

- W erze technologii i pośpiechu, większość z nas zapomina o relaksie i chwili dla siebie. Stworzyliśmy więc miejsce, w którym najemcy będą mogli z przyjemnością skupić się na sobie, odpocząć lub spędzić czas z kolegami z pracy. Nasza restauracja to miejsce, które pozwoli się odprężyć, pośmiać, naładować baterie na resztę dnia, a przede wszystkim smacznie zjeść w miłej atmosferze. Restauracja Good Food Good Friends jest wyjątkowym miejscem, w którym wszyscy możemy dzielić się radością i dobrym jedzeniem. – mówi Maja Grzesik, Marketing Manager z Compass Group Poland.



- Cieszymy się, że udało się nam znaleźć koncept, który tak dobrze pasuje do tego wyjątkowego biurowca. Dzięki temu mamy pewność, że apetyty najemców zostaną odpowiednio zaspokojone, a sam lokal będzie miejscem integracji pracowników. Poznański Maraton to obiekt z dużym potencjałem, który doceniają najemcy. Dziękujemy za zaufanie Union Investment Real Estate, które wybrało nas jako zarządcę budynku, jak również zaprosiło nas do reprezentowania siebie podczas transakcji z Compass Group Poland – dodaje Katarzyna Hauser, Leasing Negotiator, Commercial Agency Knight Frank.

Biurowiec Maraton położony jest przy skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi oraz Maratońskiej w Poznaniu.