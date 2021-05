Poznański rynek biurowy pod lupą – co zmieniło się w I kwartale 2021 roku?

Wolumen transakcji w pierwszym kwartale 2021 roku w Poznaniu wyniósł 4700 mkw., o 64 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W strukturze popytu dominowały renegocjacje (83 proc.), a pozostałą część wolumenu transakcji (17 proc.) stanowiły nowe umowy.

- Poznański rynek biurowy nadal stanowi „bezpieczną przystań” zarówno dla najemców, jak i inwestorów. Może zatem stać się dużym beneficjentem dalszej ekspansji firm z sektora BPO/SSC, nowych technologii oraz branży e-commerce. Poznań to dojrzały rynek, który charakteryzuje się zdrową równowagą popytu i podaży, na co wskazują najnowsze dane za pierwszy kwartał 2021 roku. Nowe budynki biurowe będą stopniowo oddawane do użytku aż do 2023 roku, co powinno pozwolić na zaabsorbowanie nowej powierzchni przez rynek i uniknięcie gwałtownego wzrostu pustostanów – mówi Artur Sutor, partner, dyrektor działu reprezentacji najemców biurowych w Cresa Polska.

Na koniec marca 2021 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej Poznania wyniosły 582.900 mkw. i powiększyły się zaledwie o 0,5 proc. w ciągu roku. Poznań jest obecnie szóstym pod względem wielkości regionalnym rynkiem biurowym w Polsce, a jego średnioroczne tempo wzrostu w ostatnich 5 latach wynosi 10,5 proc.

W pierwszym kwartale nie oddano do użytku żadnego nowego budynku biurowego, ale na ten rok przewidziano ukończenie dwóch inwestycji biurowych: części D kompleksu Nowy Rynek (Skanska) oraz budynku C w kompleksie biurowym Mercator.

- Spośród wszystkich regionalnych rynków biurowych Poznań odnotował najwolniejsze tempo wzrostu podaży powierzchni biurowej w ciągu roku, ale aktywność deweloperów nie została całkowicie wstrzymana, o czym świadczy rozpoczęcie budowy Andersia Silver oraz budynku E kompleksu Nowy Rynek – mówi Iga Kraśniewska, Research Manager w firmie Cresa Polska.

