Poznański rynek biurowy przekroczył pół miliona mkw.

Poznański rynek biurowy w 2019 roku powiększył się o blisko 18 proc., a całkowity zasób powierzchni biurowej wyniósł 564 800 mkw. Do użytku oddanych zostało dziesięć projektów o łącznej powierzchni 85 700 mkw. Największym z nich była druga faza kompleksu Business Garden Poznań należącego do firmy Vastint. Kompleks składa się z pięciu budynków biurowych o łącznej powierzchni 46 100 mkw. Ponadto do użytku oddane zostały pierwsze dwa budynki należące do kompleksu Nowy Rynek o łącznej powierzchni 30 700 mkw.

Ze względu na relatywnie wysoki przyrost nowej podaży w 2019 roku większość nowych inwestycji w Poznaniu została wstrzymana do momentu oceny wpływu szczytu podaży na poznański rynek biurowy – mówi Jan Szulborski, Senior Consultant, Cushman & Wakefield.

Popyt

Popyt na powierzchnie biurowe w 2019 roku wyniósł 40 700 mkw. i był o blisko 42% niższy niż w analogicznym okresie w 2018 roku. Ponad 62% wszystkich umów stanowiły nowe umowy, a renegocjacje i ekspansje stanowiły odpowiednio 29% i 9%. Do największych transakcji najmu w 2019 roku możemy zaliczyć umowy zawarte przez nieujawnionych najemców w kompleksie Business Garden Poznań (3 420 mkw. – nowa umowa) oraz w budynku Andersia Business Center (3 000 mkw.– renegocjacje oraz ekspansja). W obydwu największych transakcjach w 2019 roku najemców reprezentowała firma Cushman & Wakefield. Trzecią co do wielkości transakcją było odnowienie umowy najmu przez spółkę Arvato w budynku Centrum Biurowe Globis (2 790 mkw.).

Firmy planujące swój rozwój w stolicy Wielkopolski doceniają przede wszystkim stabilność i przewidywalność tego rynku. Od dawna rozwija się tutaj sektor usług BPO/SSC, głównie w segmencie F&A, IT oraz call/service center, ale pojawiają się też całkiem nowe podmioty – mówi Grzegorz Bobrowski, Negotiator, Cushman & Wakefield.

Powierzchnie niewynajęte

Wskaźnik powierzchni niewynajętej na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy wzrósł o 3,6 pp. i wyniósł 10,8%.

Blisko 50% dostępnej powierzchni biurowej w Poznaniu zlokalizowanej jest w ramach kompleksu Business Garden Poznań. Patrząc na pozostałą część rynku, dostępność powierzchni jest ograniczona, zwłaszcza dla najemców poszukujących powierzchni biurowej przekraczającej 1 000 mkw. - mówi Jan Szulborski.