Poznański rynek biurowy wciąż stabilny dla najemców

- Wydarzenia ubiegłego roku nie wpłynęły znacząco na stabilność poznańskiego rynku biurowego pod względem wskaźnika powierzchni niewynajętej, wielkości nowej podaży oraz stawek czynszowych. Bardzo pozytywnym sygnałem dla rynku była decyzja Allegro o wynajęciu w budynku Nowy Rynek D aż 26 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej na potrzeby dalszego rozwoju i sprawnej działalności firmy. Zawarta umowa wpłynęła na zwiększenie wolumenu transakcji o ponad 50% w stosunku do poprzedniego roku. Spodziewamy się, że w najbliższych kwartałach popyt na poznańskie biura nie osłabnie. Jednak deweloperzy nadal będą ostrożnie podchodzić do rozpoczynania nowych projektów w Poznaniu do momentu ożywienia, które powinno nastąpić wraz z ustabilizowaniem się sytuacji związanej z pandemią – mówi Artur Sutor, Partner, Dyrektor działu reprezentacji najemców biurowych w Cresa Polska.

Na koniec grudnia 2020 roku zasoby biurowe Poznania wyniosły 582.900 mkw. i powiększyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 3,2%. Stolica Wielkopolski jest obecnie szóstym pod względem wielkości rynkiem regionalnym powierzchni biurowej w Polsce. W czwartym kwartale ubiegłego roku oddano do użytku tylko jeden budynek biurowy: Towarowa 39 (3.000 mkw., Ataner). W budowie pozostają biurowce Nowy Rynek D oraz Andersia Silver.

Całkowity wolumen transakcji zawartych w 2020 roku wyniósł 63.500 mkw., a więc był wyższy o 55% w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie przekroczył o 4% średnią roczną z lat 2015-2019. W ubiegłym roku przeważały nowe umowy (67%), następnie renegocjacje (23%), ekspansje (9,5%) i najem na potrzeby właściciela (0,5%). W czwartym kwartale w strukturze popytu największy udział miały nowe umowy (73%), natomiast renegocjacje i ekspansje stanowiły odpowiednio 23% i 4%.

Największe umowy najmu w 2020 r. to: podpisanie umów przednajmu w budynku Nowy Rynek D przez firmy Allegro (26.000 mkw.) i Rockwool (6.000 mkw.) oraz ekspansja GSK w Business Garden Poznań B6 (3.400 mkw.).