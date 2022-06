Praca hybrydowa – jak wygląda dziś w praktyce? Skanska sprawdziła

Po dwóch latach pandemii koronawirusa, 9 na 10 polskich pracowników biurowych uważa, że tradycyjne biuro jest niezastąpione – wynika z najnowszej, czwartej edycji badania przeprowadzonego przez firmę badawczą Zymetria na zlecenie spółki biurowej Skanska.

Dziś już ponad połowa Polaków pracuje w modelu hybrydowym, co oznacza prawie dwukrotny wzrost względem maja 2021 r.

Co więcej, hybryda jest również najbardziej preferowanym modelem pracy – przyznało to 70 proc. respondentów.

Badanie jest kolejną odsłoną inicjatywy służącej poznaniu opinii pracowników biurowych w związku ze zmianami w obrębie stylu pracy, a także ich preferencjami w zakresie modelu hybrydowego.

Ponad 50 proc. polskich pracowników biurowych pracuje obecnie w modelu hybrydowym. Jest to o 20 pp. więcej w porównaniu do wyników z maja ubiegłego roku. Wśród badanych jest to również niezmiennie najbardziej preferowany styl – w ten sposób chciałoby pracować aż 70 proc. ankietowanych. Rok do roku, dwukrotnie zmniejszyła się liczba osób pracujących wyłącznie zdalnie – z 16 proc. do 8 proc.

Praca z biura jest postrzegana jako bardziej produktywna i pozwalająca na budowę więzi z innymi pracownikami, a także z samą firmą. Nawet pracownicy hybrydowi, przyzwyczajeni do częściowej pracy z innej lokalizacji niż biuro, postrzegają pracę zdalną jako trudniejszą do zorganizowania – aż 80 proc. z nich uważa, że home office nie zwiększa ich efektywności i nie pomaga w szybszej realizacji bieżących zadań.

Tydzień pracy w biurze, tydzień pracy w domu

Coraz wyraźniejszy staje się też nowy trend w zakresie organizacji pracy hybrydowej, a mianowicie format 50/50, czyli tydzień pracy w biurze, tydzień pracy w domu.

– Analizując odpowiedzi respondentów czterech edycji badań przeprowadzonych wśród pracowników biurowych widać, że większość z nich zdążyła przekonać się o wadach i zaletach pracy zdalnej i dojść do wniosku, że preferuje dziś kombinację pracy z domu i biura. Co istotne, nikt już nie kwestionuje zasadności pracy w biurze, co było podawane w wątpliwość na początku pandemii. Biuro jest fundamentem zdrowego funkcjonowania firmy, zarówno w oczach pracowników, jak i pracodawców. Nieprędko doświadczymy znaczących zmian w tym zakresie – komentuje Ewelina Kałużna, szefowa zespołu ds. strategicznego doradztwa w zakresie miejsc pracy w spółce biurowej Skanska i dyrektor zarządzająca przestrzeniami typu flex Business Link.

Tendencja wzrostu popularności pracy hybrydowej w polskich firmach jest ewidentna, stąd wydaje się, że kluczowe jest zrozumienie najbardziej optymalnego kształtu hybrydy w konkretnych organizacjach. Na tym powinni się skupić pracodawcy, a także deweloperzy tworzący nowe miejsca pracy i firmy doradzające najemcom w tym zakresie – dodaje Ewelina Kałużna.

Kim jest pracownik hybrydowy?

Zgodnie z wynikami badania Zymetrii i Skanska, to właśnie grupa pracowników hybrydowych jest najbardziej zadowolona ze swojego obecnego modelu pracy – wskazało tak 95 proc. ankietowanych spośród nich.

Młodsi pracownicy biurowi chcą spędzać w biurze mniej czasu w porównaniu ze swoimi starszymi kolegami. Zdecydowana większość pracowników, bez względu na wiek, szczególnie ceni w biurach możliwość interakcji z innymi ludźmi, budowania relacji ze współpracownikami, ale także pielęgnowanie więzi z organizacją, w której pracują. Biuro temu sprzyja, między innymi dzięki przestrzeniom wspólnym.

Model hybrydowy jeszcze bardziej zyskuje na atrakcyjności, jeśli badany posiada dzieci. Rodzice wykazali szczególne zainteresowanie – na tle osób bezdzietnych – modelem pracy tydzień w biurze / tydzień w domu. Bezdzietni natomiast częściej pracują wyłącznie z domu – stanowią oni aż 20 proc. w grupie pracowników w ogóle nieuczęszczających do biura.

– Badanie wykazało, że jakość biura jest istotna w procesie podejmowania decyzji o miejscu zatrudnienia. Ale biuro to coś więcej niż tylko przestrzeń. Biuro kojarzy się pracownikom przede wszystkim z komfortową przestrzenią, do której lubią przychodzić. Co ciekawe, pozytywne skojarzenia z biurem mają również pracownicy, którzy pracują tylko z domu. Postrzegają oni biuro jako miejsce, gdzie mogą napić się porannej kawy, porozmawiać czy też nawiązać relacje. Widać też różnice w ocenie biura zależne od wieku pracowników. Ci młodsi częściej deklarują, że jest ono miejscem, gdzie po prostu lubią przebywać, ale też relaksować się w nim. Emocjonalny związek z biurem jest też silniejszy wśród pracowników z miast poniżej 500 tys. mieszkańców, mimo że to ci z największych miast mają większy dostęp do budynków najwyższej klasy – mówi Małgorzata Głos, partnerka w firmie analityczno-badawczej Zymetria, odpowiedzialnej za badanie.

Jakość i lokalizacja ciągle na topie

– Aż 87 proc. pracowników biurowych twierdzi, że jakość biura ma dla nich znaczenie przy wyborze nowego pracodawcy. Dodatkowo, prawie co czwarty badany deklaruje, że lokalizacja biura może mieć wpływ na ich decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty pracy. W biurze pracownicy czują się dobrze i bezpiecznie, ale wskazują możliwość poprawy w zakresie prywatności (np. przestrzeni do pracy indywidualnej, w skupieniu), lub do rozmów, w których wymieniane są informacje podlegające ochronie. Coraz częściej wspominają również o strefach odpoczynku jako istotnym elemencie przestrzeni biurowej – zaznacza Ewelina Kałużna.

Potrzeby osób, które spędzają w biurze cały tydzień oraz pracowników hybrydowych w modelu tydzień w biurze, tydzień w domu, są inne niż tych, które pracują tam tylko jeden dzień w tygodniu. Przebywając w biurze kilka dni z rzędu, pracownik oczekuje inicjatyw niestandardowych czy też związanych z możliwością odpoczynku.

Wśród benefitów najbardziej docenianych przez pracowników w biurach niezmiennie na pierwszym miejscu są darmowe przekąski (35 proc.). Wysoko ocenianie są też masaże (31 proc.), innowacyjność i dostęp do nowych technologii w biurze (30 proc.), wydzielona przestrzeń do relaksu (29 proc.), a także organizacja nieformalnych spotkań integracyjnych (28 proc.).

Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się dodatkowe aktywności związane ze sportem (m.in. wspólne oglądanie rozgrywek sportowych), a także odgórne, duże spotkania z udziałem wszystkich pracowników w firmie.