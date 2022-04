Praca hybrydowa przerasta przedsiębiorców? Pracodawcy naciskają na powrót do biur

Znacząca część firm nie robi nic, aby uporządkować zasady związane z nowym stylem pracy i dostosowaniem do niego swojej infrastruktury.

Badania Opinium na zlecenie Ricoh przeprowadzono na próbie trzech tys. pracowników biurowych z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii.

36 proc. badanych przyznaje, że czuje się naciskana przez pracodawcę do powrotu do biura.

Zaledwie jeden na pięciu badanych (19 proc.) twierdzi, że w jego firmie zostały wdrożone nowe zasady dostosowane do wymogów pracy hybrydowej. Dużym utrudnieniem jest również brak dostępu do odpowiednich narzędzi, które wspierają współpracę, komunikację i wymianę informacji. Mniej niż połowa pracowników (45 proc.) zaobserwowała inwestycję swojego pracodawcy w wyposażenie sal konferencyjnych w technologie, które dostosowują je do prowadzenia efektywnych spotkań hybrydowych. Prawie jedna czwarta respondentów (23 proc.) twierdzi, że w ich biurze zmniejszyła się ilość przestrzeni do współpracy. Zaledwie 32 proc. potwierdza wprowadzenie bezkontaktowych rozwiązań, takich jak np. inteligentne szafki, które mogą służyć jako narzędzie do wydawania sprzętu IT. Te braki mogą okazać się bardzo znaczące dla poczucia komfortu i bezpieczeństwa pracowników oraz przełożyć się na wyższą fluktuację.

Aż 36 proc. badanych przyznaje, że czuje się naciskana przez pracodawcę do powrotu do biura – w 2020 roku na analogiczne pytanie odpowiedziało w ten sposób 29 proc. badanych. Prawie dwie trzecie (64 proc.) uważa, że ta kwestia powinna być indywidualnym wyborem. Szczególnie, że zaufanie pomiędzy firmami a ich pracownikami wzrosło w trakcie trwania pandemii. Prawie dwie trzecie (64 proc.) pracowników uważa, że ich pracodawcy wierzą w ich wysoki poziom zaangażowania i efektywność podczas pracy zdalnej – co stanowi wzrost o 23 proc. w porównaniu z odpowiedziami uzyskanymi w 2021 roku.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Zapewnienie dostępu do odpowiednich narzędzi ma kluczowe znaczenie dla efektywności i budowania pozytywnego doświadczenia pracownika. Tu nie powinno być rozdźwięku między rozwiązaniami, do których pracownicy mają dostęp w biurze i w domu. Szczególnie, że pracownicy chcą mieć prawo wyboru pracy w elastycznym modelu. Jak pokazują wyniki naszych badań przeszkodą przestaje być brak zaufania do jakości pracy wykonywanej zdalnie. To od pracodawcy zależy, czy zainwestuje w odpowiednie narzędzia i przyszłość swojej firmy – powiedział David Mills, Chairman w Ricoh Europe.

Ricoh to globalna firma z branży technologicznej, pracująca nad rozwiązaniami, które tworzą nowoczesne środowisko pracy. Grupa Ricoh z siedzibą w Tokio działa w około 200 krajach i regionach.