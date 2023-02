Paradoks pracy hybrydowej polega na tym, że z jednej strony taki model jest pożądany przez pracowników, bo daje im elastyczność. Z drugiej - wywołuje poczucie izolacji oraz mniejsze przywiązanie do miejsca pracy.

Z 64 proc. do 40 proc. spadł w biurach udział przestrzeni indywidualnej, na rzecz tej do współpracy, obecnie zajmującej średnio 31 proc.

Pracownicy już nie tak często, jak przed 2020 r. unikają współdzielonych biurek.

Pracownicy biur traktują biuro jako miejsce, w którym tworzą swoje małe społeczności.

Jak pokazuje raport JLL „Workforce Preferences Barometr” wśród priorytetów wskazywanych obecnie przez pracowników pojawiają się przede wszystkim: dobra jakość życia (59 proc.), praca w firmie, która wspiera zdrowie i dobrostan (59 proc.) oraz komfortowe wynagrodzenie (56 proc.).

Z 64 proc. do 40 proc. spadł udział przestrzeni indywidualnej w odniesieniu do całej wielkości biura, na rzecz przestrzeni do współpracy, obecnie zajmującej średnio 31 proc. powierzchni biurowej. Jeszcze przed pandemią było to średnio 12 proc. całości biura.

- Choć praca hybrydowa zostanie z nami na dobre, to jednak stawia ona nowe wyzwania. Jednym z nich jest tzw. paradoks pracy hybrydowej – z jednej strony taki model pożądany przez pracowników daje im elastyczność, z drugiej zaś wywołuje poczucie izolacji oraz mniejsze przywiązanie do miejsca pracy - tłumaczy Jakub Zieliński, Head of Workplace Strategy JLL.

Nowy kontrakt społeczny z pracownikiem

Kolejnym aspektem jest konieczność przewartościowania nowego kontraktu społecznego – decyzja o tym, czy pracownik zostanie z obecnym pracodawcą nie jest umotywowana jedynie wysokością wypłaty, lecz staje się bardziej złożona i kompleksowa.

- Dlatego też, zanim firmy zajmą się tematem samych nieruchomości i ich dostosowania do potrzeb współczesnych pracowników, ważne jest właśnie zrozumienie potrzeb ludzi w nowej hybrydowej rzeczywistości – mówi Jakub Zieliński, Head of Workplace Strategy, JLL.

Transformacja hybrydowa biur

Pracownicy chcą i oczekują pracy hybrydowej ze średnią liczbą 2,6 dnia w biurze w tygodniu. Liczba ta różni się między branżami, firmami czy też typami pracy wykonywanej przez pracowników - wynika z raportu JLL „A new employee value proposition for a new world of work”.

Okazuje się, że obecnie tylko 48 proc. pracowników uważa swoją firmę za dobre miejsce do pracy, a najmniej atrakcyjnym jej atrybutem są obowiązki managerskie oraz sztywna rutyna.

Co ciekawe, 1,6 razy bardziej od pracowników pracujących po prostu hybrydowo, czyli 1-2 w tygodniu zdalnie, skore do zmiany pracodawcy są tzw. osoby hiperhybrydowe, tj. pracujące w domu od 3 do 4 dni w tygodniu.

Bazując na dostępnych statystykach i obserwując ewolucję podejścia pracowników do pracy, koniecznym jest zaadresowanie ich potrzeb, przy równoczesnym budowaniu odporności organizacji na zmiany. Można to uzyskać poprzez zaplanowanie i wdrożenie odpowiednich strategii, skupionych na wartościach wyrażanych i oczekiwanych właśnie przez pracowników.

- Jako JLL obserwujemy transformację hybrydową biur, wynikającą bezpośrednio ze zmian środowiska pracy. Bazując na naszych wewnętrznych doświadczeniach z ostatnich dwóch lat i weryfikując faktyczne zmiany w planach biur na podstawie blisko 120 tys. mkw. powierzchni, dostrzegamy pewne kluczowe tendencje - zauważa Jakub Zieliński.

Małe biurowe społeczności

Z 64 proc. do 40 proc. spadł udział przestrzeni indywidualnej w odniesieniu do całej wielkości biura, na rzecz przestrzeni do współpracy, obecnie zajmującej średnio 31 proc. powierzchni biurowej. Jeszcze przed pandemią było to średnio 12 proc. całości biura.

Pracownicy już nie tak często jak przed 2020 rokiem unikają współdzielonych biurek.

- Takie podejście wynika z faktu, że chcą oni wykorzystywać biuro jako platformę do współpracy, czyli miejsce, w którym będą mogli się spotykać i tworzyć swoje małe społeczności – dodaje Jakub Zieliński, Head of Workplace Strategy JLL.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl