Praca hybrydowa zwiększa efektywność? Nowy raport Goldman Sachs

W raporcie Goldman Sachs pt. "Top of Mind: The Post-Pandemic Future of Work" wykazano, że praca w trybie hybrydowym może pomóc osiągnąć wzrost produktywności oraz zwiększyć efektywność działań pracowników. Czy tak będzie również w Polsce?

Model hybrydowy

W ocenie ekonomistów Goldman Sachs hybrydowy model pracy stanie się nową normą dla ok. połowy pracowników i wywrze znaczący wpływ na to, jak funkcjonują firmy. W dłuższej perspektywie może przełożyć się na wzrost produktywności, gdyż pozwala firmom i pracownikom na czerpanie "tego co najlepsze" z hybrydowego sposobu wykonywania swojej pracy. W biurze można skupić się na pracy zespołowej i czerpać ze wszelkiego rodzaju burz mózgów, a w domu warto postawić na wykonanie zadań indywidualnych, dla których potrzebujemy ciszy i spokoju.

A co uważają polscy przedsiębiorcy?

– Praca w modelu hybrydowym może przynieść wiele korzyści, zarówno indywidualnych dla każdego z pracowników, jak i dla całej firmy jako organizacji. Sama praca zdalna pomimo wielu plusów nie jest prosta organizacyjnie, gdyż należy na przykład poświęcić więcej czasu na ewidencjonowanie czasu pracy czy sprawny przepływ informacji. Od początku września polski oddział Perfetti Van Melle będzie pracować 2 dni w biurze i 3 dni z domu, co wydaje się korzystną opcją, która daje możliwość połączenia zalet home office i pracy z biura – mówi Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska.

Dlaczego nie zdalnie?

Praca wyłącznie zdalna wiąże się dla firm z wieloma wyzwaniami. Według ankietowanych z raportu „Powrót do biura – szansa i wyzwanie. Rynek biurowy a koronawirus” głównym z nich jest utrzymanie wśród pracowników poczucia przynależności do firmy, na co wskazało aż 65 proc. ankietowanych. Problem z kwestią utrzymania wysokiej efektywności pracy zespołów zauważyło 42 proc. firm. Istotną kwestią jest również dbanie o równowagę między pracą a życiem prywatnym – około 61 proc. badanych uważa je za spore wyzwanie w modelu zdalnym.

– I dlatego połączenie home office z tradycyjnym modelem pracy stacjonarnej w biurze w wielu firmach, w zależności od ich potrzeb, może być najbardziej efektywnym rozwiązaniem – dodaje Stephane Tikhomiroff, Dyrektor Generalny Perfetti Van Melle Polska.