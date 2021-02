Praca to nie tylko zadanie do wykonania

Badania pokazują, że Polacy na home office często przedłużają czas pracy, nawet do godzin wieczornych. Czasem wynika to z słabej organizacji, a czasem z tego, że np. robimy dłuższe przerwy, a potem siedzimy do późna - mówi Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka i wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS , trenerka biznesu Job Crafting Polska z którą rozmawiamy o pracy zdalnej, roli biur oraz przyszłości pracy hybrydowej.

Przed pandemią możliwość pracy zdalnej była benefitem, teraz stała się normą. Coraz częściej praca z biura jest dodatkową korzyścią. Co się stało, że przestaliśmy lubić home office?

To zależy gdzie. Rozmawiałam z firmą IT, która wprowadziła możliwość pracy z biura dla 10 proc. pracowników. Z tej możliwości korzysta tylko kilka osób, a jest to firma zatrudniająca kilka tysięcy pracowników. Wydaje się, że obecnie ludzie są niezadowoleni z wielu rzeczy, ale z czasem do nich przywykną. Sądzę, że przyszłością jest praca hybrydowa. Nie będziemy się zachwycać ani pracą zdalną ani pracą z domu. Będziemy to traktować jako normę. Teraz jesteśmy w czasie niepokojów związanych z pracą, więc obserwujemy jak rozwinie się sytuacja.



Co decyduje o tym, że człowiek odnajduje się w pracy zdalnej, jego osobowość czy wykonywane zadania?



Oba czynniki są ważne, jak również kultura organizacji. Istotna jest dobra komunikacja oraz zaufanie. Bez zaufania przełożony czuje potrzebę nieustannego sprawdzania pracowników. Słyszałam o kierowniku, który co pół godziny dzwonił do pracowników, aby sprawdzać czy siedzą przy swoim biurku.

Jeśli chodzi o charakter pracy, to zadania wymagające skupienia czy prace koncepcyjne są łatwiejsze do wykonania z domu – o ile w domu są ku temu warunki, czyli względna cisza i spokój. Praca zdalna sprawdza się u osób samodzielnych, które potrafią same zaplanować pracę i wyznaczyć sobie cele.

Ważny jest również podział na osobowości ekstra- i introwertyczne. Osoba ekstrawertyczna będzie wolała pracować w biurze, spotykać się z ludźmi. Dla osób, które pracują z domu, najbardziej dotkliwy jest brak kontaktów interpersonalnych. Nie można pośmiać się, pożartować przy kawie. Ludziom brakuje spontaniczności w kontaktach.

A co z efektywnością pracy w domu i w biurze?

To kontrowersyjny temat. W zależności od rodzaju badań oraz firm, w których zostały przeprowadzone, wyniki są zróżnicowane. Na przykład badanie Owl Labs i Global Workplace Analytics, które zostało przeprowadzone jeszcze przed pandemią udowadnia, że praca zdalna może być bardzo efektywna, pod warunkiem, że pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni. Pod takim warunkiem praca z domu jest bardziej efektywna, a pracownicy zadowoleni z balansu praca-dom.



Jak pandemia zmieniła podejście do pracy?

