Biura, choć w nowej formie, wciąż są i będą potrzebne. Potrzebować ich będzie m.in. branża IT i nowych technologii, która stawia na dynamiczny rozwój. O tym rozmawiali uczestnicy panelu #WhyOffice na Property Forum 2023.

Rozwijający się w szybkim tempie sektor IT będzie potrzebował powierzchni biurowych.

Praca hybrydowa pozostanie standardem. Będziemy pracować 1-2 dni w tygodniu z domu.

Praca zdalna może być ważną kartą przetargową w negocjacjach z młodymi osobami, wchodzącymi na rynek pracy.

W postcovidowych biurach na pierwszy plan wysunął się dobrostan pracownika.

Do biura idziemy nawiązywać i podtrzymywać relacje.

Firmy stosują rozmaite benefity, mające na celu ściągnięcie pracowników do biur, niektóre tak niekonwencjonalne jak kurs samoobrony czy kawa na każdym piętrze.

Coraz więcej najemców, wybierając biuro, zwraca uwagę na kwestie ESG.

Starsze budynki, zbudowane przed 2010 r., nie wypadają źle w ratingu ESG w porównaniu do budynków nowych.

Praca zdalna – dla kogo i na jakich zasadach?

Prelegenci Property Forum są zgodni, że praca zdalna zostanie z nami już na zawsze. Standardem stanie się hybryda.

– Po pandemii wszyscy zauważyliśmy, że praca zdalna i hybrydowa wpisały się już na stałe w to, w jaki sposób będziemy pracowali – przyznaje Izabela Potrykus, dyrektor, Biuro Wynajmu i Komercjalizacji, Polski Holding Nieruchomości SA.

Podkreśla jednak, że efektywność pracy zdalnej zależy od wykonywanych zadań, a do niektórych konieczne są spotkania twarzą w twarz.

Myślę, że zdalnie będziemy pracować jeden, dwa dni w tygodniu, tak aby praca była efektywna. Jest duża różnica w pracy z kimś biurko w biurko, a pracy przez Teamsa. Podsumowując: tak, zdalnie, ale nie pięć dni w tygodniu – mówi Izabela Potrykus.

Izabela Potrykus, dyrektor, Biuro Wynajmu i Komercjalizacji, Polski Holding Nieruchomości SA, fot. PTWP

Najważniejsze jest określenie zasad funkcjonowania pracy hybrydowej i przede wszystkim bieżące monitorowanie efektywności.

O ile sprawność indywidualna pracownika może rosnąć, kiedy pracuje z domu, o tyle skuteczność zespołowa organizacji może spadać. Dlatego istotne jest bieżące monitorowanie efektywności – uczula Olga Adamek, Senior Leasing Manager, EPP.

Rodzaj wykonywanych zadań, branża, w której pracujemy, a także wiek pracownika – to wszystko przekłada się nie tylko na efektywność pracy zdalnej, ale także jej popularność. Hanna Ruszkowska-Świąder i Tomasz Czertak zwracali uwagę na oczekiwania młodego pokolenia względem modelu pracy proponowanego przez pracodawcę.

Młode osoby często nie znają innego trybu pracy. Nawet jeżeli pracodawcy będą chcieli ściągnąć pracowników do biur w pełnym wymiarze, to pracownicy wybiorą firmę, w której będą mieć możliwość wyboru – zauważa Hanna Ruszkowska-Świąder, Head of Design Services Poland, Tétris.

Tomasz Czertak, Manager Costa Coffee, Coca-Cola HBC, fot. PTWP

Wszystko zależy od charaktery firmy. Są firmy, które mogą sobie pozwolić na pracę zdalną, hybrydową, są takie, które nie.

Pracodawcy będą ściągali ludzi benefitami płacowymi i pozapłacowymi. Młode pokolenie będzie wybierało firmy, które dadzą im to, czego oczekują – mówi Tomasz Czertak, Manager Costa Coffee, Coca-Cola HBC.

Do biura idziemy po… dobrostan

Postcovidowy powrót do biur był powrotem do innych przestrzeni. Raczkujące przed kilkoma laty trendy przyspieszyły, pojawił się nacisk na nowe funkcjonalności i rozwiązania. Na pierwszy plan wysunął się dobrostan pracowników, co nie zaskakuje, biorąc pod uwagę, iż biura są wykorzystywane przez firmy także jako narzędzie rekrutacyjne.

Staramy się zapewnić dobrostan na każdej możliwej płaszczyźnie. Włączamy w to również aspekt naszej neuroróżnorodności, tego, że wszyscy różnimy się od siebie – mówi Konrad Dowejko, Board Member, Business Development Director, Massive Design.

- Na te wszystkie aspekty zawsze zwracamy uwagę projektując przestrzeń, tak aby była ona komfortowa w użytkowaniu dla jak najszerszego grona użytkowników – dodaje Konrad Dowejko.

Hanna Ruszkowska-Świąder, Head of Design Services Poland, Tetris, fot. PTWP

– Staramy się zadbać o to, aby pracownicy mieli w pracy trochę ruchu. Niekoniecznie musi to być siłownia, ale na przykład plan biura może być tak skonstruowany, aby pracownik musiał chodzić. Bardzo ważne są także biurka z możliwością regulacji, umożliwiające pracę na stojąco – wyliczała Hanna Ruszkowska-Świąder.

We współczesnych biurach jest mniej biurek, ale „cięcia” klasycznych stanowisk pracy nie są jednoznaczne ze zmniejszaniem powierzchni biurowej. Hanna Ruszkowska-Świąder zwracała uwagę również na to.

– Ta przestrzeń jest potrzebna na zupełnie inne funkcje. Takie, które pozwalają na budowanie społeczności, nieformalne rozmowy bądź też formalne, ale w nieformalnych przestrzeniach. Dodatkowo zapewniamy strefy, w których pracownik może się wyciszyć – wyjaśnia.

Budowanie społeczności, integracja to często pojawiające się zagadnienia w dyskusji o współczesnych biurach. W tych postcovidowych mają ogromne znaczenie.

Konrad Dowejko, Board Member, Business Development Director, Massive Design, fot. PTWP

W biurach postcovidowych duży nacisk kładzie się na odbudowanie więzi – zarówno z firmą, jak i ze współpracownikami. Takie przestrzenie do budowania relacji są potrzebne – podkreśla Konrad Dowejko.

– Pracownicy przychodząc do biura, wchodzą w interakcje, pracują zespołowo. I tutaj niewątpliwie dobra kawa temu sprzyja – przekonuje Tomasz Czertak. – W naszej firmie mamy na każdym piętrze po kilka kącików kawowych, w kuchniach, czy wolnostojących. Chodzi o to, żeby nie trzeba było zamykać się w kuchniach lub – jak kiedyś - schodzić na dół biurowca, żeby zapalić papierosa – wyjaśnia.

Powrót do biura: niekonwencjonalne sposoby na ściągnięcie pracownika

Zarówno najemcy, jak i właściciele oraz zarządcy biurowców kuszą pracowników różnymi rozwiązaniami, zachęcającymi do powrotu do biura. Sposoby na to bywają niekonwencjonalne.

– W czasach postcovidowych kawa pomaga ściągnąć pracowników do biura – przekonuje Tomasz Czertak.

Olga Adamek, Senior Leasing Manager, EPP, fot. PTWP

– Mamy kalendarz atrakcji w każdym miesiącu. Organizujemy pikniki, zajęcia z pilatesu, kursy samoobrony, wymianę książek i roślin czy wspólne sadzenie ogródków ziołowych – wymienia Olga Adamek.

Jakich biur potrzebuje biznes?

Z jednej strony design powierzchni, z drugiej dodatkowe benefity i aktywności – tak biura zachęcają do powrotu. Druga strona medalu to jednak realne potrzeby biznesu. Jakich biur potrzebuje biznes?

Dla każdego przepis na idealne biuro jest inny. Wszystko zależy od potrzeb firmy – wyjaśnia Olga Adamek. Podkreśla, że coraz istotniejszym aspektem są kwestie związane z ESG i niskoemisyjnością.

Jednym ze sposobów na spełnienie kryteriów ESG we wnętrzach biurowych jest sięganie po rzeczy "z odzysku".

Znaczna część przebudów to projekty, w których staramy się wykorzystać elementy, które już istnieją – w myśl zasady „reuse”. Jeżeli się nie da, to „recycle”, a gdy trzeba kupić nowe, to najlepiej z materiałów, które pochodzą z recylingu. Na te wszystkie elementy najemcy zwracają uwagę – mówił Konrad Dowejko.

Przedstawiciel Massive Design zauważa, że budynki sprzed dekady nie są na straconej pozycji w stosunku do nowych.

Współcześni najemcy szukają w biurach także elastyczności, i to zarówno rozumianej jako elastycznie zaprojektowana przestrzeń, ale i elastyczne umowy najmu.

IT idzie po biura

Rynek powierzchni biurowych niebawem może zostać zdominowany przez jeden sektor, o czym mówiła Izabela Potrykus.

Branża IT będzie rozwijała się bardzo mocno. W pierwszym kwartale przyszłego roku najwięcej osób znajdzie zatrudnienie właśnie w tym sektorze. Prawie 50% nowych przestrzeni, które są poszukiwane, dotyczy właśnie tej branży – przytaczała konkretne liczby.

Izabela Potrykus rozprawiała się także ze stereotypowym postrzeganiem informatyków jako tzw. "nerdów", którzy – posiadając komputer – nie potrzebują spotkań z innymi pracownikami i nie muszą pojawiać się w biurze.

– Często mówimy, że osoby z branży IT pracują z domu, bo mają komputer i po co im biuro. Nic bardziej mylnego – podkreśla.

Anna Szymańska, dyrektor działu powierzchni biurowych, Newmark Polska

W dyskusji "#WhyOffice. Praca w biurze tak, ale według nowych zasad", która odbyła się 18 września 2023 r. w trakcie Property Forum w Warszawie, wzięli udział:

Olga Adamek, Senior Leasing Manager, EPP

Tomasz Czertak, Manager Costa Coffee, Coca-Cola HBC

Konrad Dowejko, Board Member, Business Development Director, Massive Design

Izabela Potrykus, dyrektor, Biuro Wynajmu i Komercjalizacji, Polski Holding Nieruchomości SA

Hanna Ruszkowska-Świąder, Head of Design Services Poland, Tetris

Moderacja

Anna Szymańska, dyrektor działu powierzchni biurowych, Newmark Polska

