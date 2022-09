Ponad 94 proc. pracowników ma trudności w pracy związane z byciem rodzicem.

Frista w ramach benefitów pracowniczych oferuje model pracy hybrydowej.

Pracodawcy, którzy chcą być przyjaźni pracującym rodzicom, mogą skorzystać ze wsparcia organizacji: "Rodzic w mieście" "Pracuję i wychowuję", czy fundacji "Szczęśliwi Rodzice"

Pracodawcy mogą wybierać spośród wielu sprawdzonych rozwiązań, które zapewniają work-life balance.

Frista podkreśla złożoność problemu, jak pisze w swoim artykule na Linkedin.com, nawet miejsce w żłobku nie gwarantuje, że rodzic znajdzie czas na spokojną pracę, ponieważ nie wszystkie dzieci mają odporność, która pozwoli na regularne korzystanie ze żłobka.

Firma uzasadnia swój model dostępny dla pracujących rodziców danymi fundacji Rodzic w mieście. Wynika z nich, że 94,4 proc. matek biernych zawodowo chce pracować po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Kobiety podkreślają, że daje im to poczucie większej niezależności i pewności siebie. Według raportu „Macierzyństwo i aktywność zawodowa”, prawie 70 proc. matek obawia się, że po powrocie do pracy nie będzie w stanie w zadowalający sposób pogodzić opieki nad dzieckiem z pracą. Z kolei niespełna 1 proc. ojców zdecydowało się na urlop rodzicielski w 2021 r. (wg danych ZUS).

Frista ma trzy sposoby na polepszenie sytuacji pracujących rodziców

Firma po pandemii z powodzeniem pozostała przy modelu hybrydowym, często prezentując go w formie benefitu pracowniczego. Niestety w wielu firmach nie jest to możliwe i pracownicy są zmuszeni do pracy stacjonarnej.

Elastyczne godziny pracy również są ułatwieniem dla pracującego rodzica. Możliwość wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia pracy pozwala m.in. załatwić sprawy związane z opieką nad dziećmi.

Komfortowe warunki pracy mamom wracającym do pracy po urlopie macierzyńskim może zapewnić opcja pracy w niepełnym wymiarze godzin. To rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą swoje dziecko stopniowo przyzwyczaić do nowej sytuacji. Dzięki temu rodzic łączący pracę z opieką nad dzieckiem może się realizować zawodowo i poświęcać czas na opiekę nad dzieckiem.

Frista zauważyła, że pracodawcy bardzo niechętnie zatrudniają pracowników w niepełnym wymiarze godzin. Z raportu „Wskaźnik elastyczności zatrudnienia 2018” wynika, że ​​pod względem elastyczności umów o pracę Polska zajmuje zaledwie 30. miejsce na 41 krajów UE i OECD.

Pracodawco wybierz jak pomożesz rodzicom aktywnym zawodowo

Według danych z raportu „Dobre Praktyki Wspierania Pracujących Rodziców” przygotowanego przez mamopracuj.pl, najbardziej pożądane rozwiązania, które są obecne na rynku to:

tworzenie środowiska sprzyjającego łączeniu życia prywatnego i zawodowego, przez zapewnienie elastyczności,

doradztwo prawne, psychologiczne lub finansowe dla pracowników,

newsletter dla mam na urlopie macierzyńskim, które przybliżają im aktywność firmy,

pakiet prezentowy dla nowo narodzonego dziecka pracownika,

pakiet medyczny VIP dla pracowników i ich rodzin,

dodatkowe dni wolne dla nowych ojców,

inicjatywy wspierające work-life balance m.in. Klub Rodziców Pracujących przy State Street Bank – organizuje szereg spotkań i zajęć dla pracowników-rodziców,

przedszkola przy firmach,

pakiety sportowe z ofertą zajęć dla dzieci.

Jak stać się pracodawcą przyjaznym rodzicom

Pracodawca może przystąpić do programów, takich jak projekt fundacji "Rodzic w mieście" "Pracuję i wychowuję", czy fundacja "Szczęśliwi Rodzice". Priorytetem organizacji jest uświadomienie pracodawcom to, że m.in. pracownika należy traktować holistycznie, jako jednostki pełniącej różne role w społeczeństwie, istotne jest budowanie środowiska pracy, wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.

Frista coraz bardziej otwiera się na inicjatywy przyjazne rodzicom. Jesteśmy również elastycznym pracodawcą, który ufa swoim pracownikom – a te wartości mają ogromne znaczenie dla pracowników-rodziców - podała Firma w mediach społecznościowych.

