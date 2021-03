Praca zdalna: Czy mamy już jej dosyć?

Z badań The Adecco Group wynika, że zachwyt pracą zdalną minął i część pracowników „ucieka" z domu do biura przynajmniej na kilka dni w tygodniu. Fot. unsplash.com (Maxime Bey)









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 16 mar 2021 15:18

Z badań The Adecco Group wynika, że zachwyt pracą zdalną minął i część pracowników „ucieka" z domu do biura przynajmniej na kilka dni w tygodniu. - Skłaniają się do modelu hybrydowego. Nie chcą rezygnować ani z możliwości pracy z biura, ani z domu. Takie rozwiązanie pozwala im skorzystać zarówno z elastyczności, jak i z równowagi - tłumaczy Magdalena Bargieł, dyrektor HR dla Polski, Czech i Słowacji w The Adecco Group.