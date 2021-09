Praca zdalna odbija się na zdrowiu psychicznym. Well-being wyzwaniem dla pracodawców

Okres izolacji społecznej i nowe wyzwania wynikające z przejścia na pracę zdalną dały się Polakom we znaki.

Jesteśmy bardziej zestresowani i sfrustrowani.

24 proc. badanych stwierdziło, że towarzyszy im poczucie izolacji.

40 proc. uczestników naszego badania uważa, że ich przełożeni i menadżerowie bagatelizują kwestię zdrowia psychicznego.

Michael Page zapytał kandydatów o wyzwania, z jakimi zmagają się od początku pandemii oraz uczucia, które towarzyszą im w okresie izolacji i w wyniku przejścia na pracę zdalną. Respondenci najczęściej wskazywali, że skutkiem pandemii jest wyższy poziom stresu lub niepokoju (22 proc.), utrata bądź przyrost wagi (20 proc.), a także pogorszenie jakości snu (19 proc.). Niemal co czwarty ankietowany stwierdził, że w wyniku pandemii odczuwa większy poziom frustracji i złości (18 proc.) oraz niższy poziom motywacji i energii (17 proc.).

Więcej presji, mniej wyrazów uznania

Jeśli chodzi o wpływ pracy zdalnej na well-being pracowników, 24 proc. badanych stwierdziło, że towarzyszy im poczucie izolacji. Jednak okazuje się, że samotność nie jest największą bolączką pracowników. 50 proc. badanych przyznało, że czuje większą presję ze strony pracodawcy, a 49 proc. uważa, że ich praca nie jest wystarczająco doceniana. Zaburzenia w harmonii work-life balance dostrzega ponad 40 proc. respondentów.

- Nasze badanie pokazało, że okres pandemii boleśnie odbija się na naszym zdrowiu psychicznym, co wpływa również na naszą efektywność i motywację do pracy. Dlatego pracodawcy powinni teraz szczególnie zadbać o well-being swoich pracowników. Niestety 40 proc. uczestników naszego badania uważa, że ich przełożeni i menadżerowie bagatelizują kwestię zdrowia psychicznego, a tylko 22 proc. badanych potwierdziło, że w ich firmach podjęto działania nastawione na poprawę samopoczucia zatrudnionych. To bardzo niepokojące dane, które pokazują, że zdrowie psychiczne jest dla wielu z nas nadal tematem tabu. Tymczasem, jakość pracy i motywacja do osiągania sukcesu jest wysoce zależna od naszej kondycji psychicznej i samopoczucia. Zadbanie o dobrostan psychiczny pracowników jest podstawą do tego, aby móc w pełni korzystać z potencjału pracowników – mówi Jacek Łuć, dyrektor w Michael Page.

Jak poprawić well-being pracowników?