Prace na budowie Bramy Oławskiej wchodzą w kolejny etap

Brama Oławska to biurowiec powstający we Wrocławiu, którego inwestorem w całości jest Tower Inwestycje (spółka z Grupy PZU), a wykonawcą firma Warbud.

Komercjalizacją obiektu zajmuje się firma CBRE. Prace budowlane rozpoczęły się 24 lutego 2020 roku i postępują zgodnie z harmonogramem.

Zakończenie całej inwestycji jest planowanie na drugi kwartał 2022 roku.

Budynek powstaje na działce położonej w ścisłym centrum Wrocławia, na której od 1970 roku stał biurowiec PZU projektu Ryszarda Natusiewicza.

- Gdy podejmowaliśmy decyzję o wybudowaniu nowego budynku zależało nam przede wszystkim na jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko. To odzwierciedla się zarówno w zastosowanych rozwiązaniach technicznych, ale również chociażby w zaprojektowaniu przestrzeni dla rowerzystów. Architektura budynku, który powstaje na działce przy ul. Oławskiej połączy ze sobą elementy nowoczesności oraz tradycji, przy okazji nawiązując do pobliskiej zabudowy. Zadbaliśmy o to, aby pod każdym względem było to dobre miejsce do pracy – powiedział Wojciech Dębski, Prezes Zarządu Tower Inwestycje.

Obiekt jest obecnie w stanie surowym otwartym. Na tym etapie budynek ma już żelbetowe ściany nośne, klatki schodowe, tarasy i stropy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem, co jest niezwykle istotne, ponieważ niemal wszystkie prace były i są prowadzone w czasie pandemii i obowiązywania reżimów sanitarnych. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugi kwartał 2022 roku.

Brama Oławska składać się będzie z siedmiu kondygnacji naziemnych oraz trzech podziemnych, które pomieszczą ponad 140 miejsc parkingowych. Łączna powierzchnia najmu brutto wyniesie ok. 14 tys. mkw.

Biurowiec zamknie i uporządkuje ostatni fragment ulic Oławskiej i Piotra Skargi. Chodnik zostanie poszerzony, a podcienie, które powstaną na całej długości elewacji frontowej znacznie zwiększą komfort osób czekających na pobliskim przystanku.

