Pracodawcy chcą zatrudniać. Stabilny poziom rekrutacji w sektorze nieruchomości

Jeszcze kilka miesięcy temu branża nieruchomości komercyjnych z nadzieją patrzyła na końcówkę roku, wyczekując przełomowego momentu w walce z pandemią i powrotu do tak zwanej normalności. Z tego powodu część kandydatów nie podeszła do kolejnych etapów rekrutacji, przeciągając decyzje o zmianie pracy dopiero na czas po zakończeniu pandemii. Powstrzymywał ich ogólny brak poczucia bezpieczeństwa oraz niepewność zatrudnienia w nowym miejscu. Mimo opracowania i wprowadzenia na rynek szczepionki, początek 2021 roku nie przyniósł spodziewanego przełomu.

Małymi krokami, ale do przodu

– Mam jednak wrażenie, że wszyscy w jakimś sensie przyzwyczajamy się do tej sytuacji oraz uczymy się żyć i działać na tyle, na ile jest to możliwe. Po prawie roku pandemii, również większość firm zweryfikowała swoją pozycję na rynku i uporała się z pierwszymi „wstrząsami”. Niektóre segmenty rynku, jak magazynowo-przemysłowy, kontynuują dobrą passę, korzystając na ogromnym wzroście branży e-commerce. Również rynek biurowy małymi krokami zaczyna wracać na właściwe tory, część firm wprawdzie nadal optymalizuje koszty działalności i renegocjuje bądź podnajmuje powierzchnię, jednak są firmy, które wznawiają procesy poszukiwania nowej lokalizacji. Trudną sytuację widzimy w branży hotelowej, gastronomicznej i handlowej, która dotkliwie odczuła skutki pandemii – mówi Marta Kulik. – W tym roku deweloperzy oraz firmy doradcze na rynku nieruchomości będą skupiały się na utrzymaniu najlepszych pracowników, ale również na poszukiwaniu nowych talentów na rynku, które być może będą otwarte na to, żeby zmienić organizację, która zawiodła ich oczekiwania w czasie pandemii. I chociaż wielu kandydatów nadal wyczekuje, obserwując, jak rozwinie się sytuacja, to widzimy już większą chęć, by wyjść na rynek i podjąć rozmowy z potencjalnymi nowymi pracodawcami – dodaje.

Kreatywni i decyzyjni pracownicy poszukiwani

Według ekspertki na rynku najbardziej potrzebni są wysoko wykwalifikowani specjaliści pod kątem inwestycji, finansowania oraz łączenia klienta z produktem albo odbiorcą końcowym. Poszukiwane będą osoby zajmujące się zakupem gruntów, a także asset oraz property managerowie. Dla pracodawców jeszcze bardziej istotne będzie zarządzanie wartością nieruchomości oraz dotarcie do najkorzystniejszych możliwości kupna i sprzedaży inwestycji. Do zespołów w branży magazynowej poszukiwani będą kandydaci do takich działów, jak: operacje, sprzedaż oraz finanse. Oprócz doświadczenia i znajomości branży, na rynku nieruchomości coraz bardziej cenieni są również pracownicy dobrze radzący sobie w sytuacjach kryzysowych, proaktywni, kreatywni oraz gotowi do szybkiego podejmowania decyzji.

