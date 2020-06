Pracodawcy dobrze poradzili sobie z wirusem, menedżerowie gorzej

Zdecydowana większość Polaków dobrze ocenia przygotowanie pracodawców do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy (86 proc.), co jest na tyle istotne, że jest to wynik wyższy od tego, jaki Gallup uzyskał w swoim badaniu, gdzie 54 proc. respondentów zdecydowanie potwierdziło, że są dobrze przygotowani do wykonywania pracy. Na dobrą ocenę pracodawców złożyły się m.in. ciągła dostępność środków dezynfekujących, liczne tablice informacyjne o zasadach pracy w czasie pandemii, jasna i wyczerpująca komunikacja wewnętrzna.

Komunikacja to podstawa

Komunikacja na linii pracodawca-pracownik została przez 68% badanych oceniona pozytywnie. To sygnał, że kadra zarządzająca jest w dużym stopniu świadoma, że sprawna i jasna komunikacja wprowadza porządek do organizacji oraz obniża poczucie niepewności u pracowników w sytuacji, która już jest zdestabilizowana, zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodowym. Również wysoki odsetek badanych (74%) dobrze oceniło częstotliwość kontaktu z przełożonymi. Na tak dobry wynik złożyły się m.in. ciągła dostępność, regularne telekonferencje i rozmowy telefoniczne.

Szef motywuje, ale nie rozumie

53% pracowników docenia ogólny sposób motywowania przez przełożonych, ale blisko 47% pracowników nie jest zadowolonych z zachowania przełożonych w zakresie troski o ich stan emocjonalny – okazywanie zainteresowania i zrozumienia dla emocji. Wśród przykładów zachowań, których brakuje pracownikom znalazły się m.in. brak rozmowy, podtrzymania na duchu, zadbania o dobrą atmosferę pracy, brak zrozumienia, wsparcia. Jednym słowem menedżerom w tak trudnej sytuacji zabrakło empatii. – Wyniki naszego badania mogą sugerować, że szkolenia menedżerskie koncentrują się w niewystarczającym stopniu na udzielaniu emocjonalnego wsparcia pracownikom w trudnych, kryzysowych czasach. Przełożeni pewniej czują się w delegowaniu oraz egzekwowaniu realizacji celów niż w sytuacjach wymagających od nich radzenia sobie z trudnymi emocjami podwładnych – komentuje badanie Sylwia Kościuszko, coach i senior project manager w firmie doradztwa personalnego HRK S.A.

