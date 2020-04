Pracodawcy wolą inwestować w pensje dla pracowników niż w nowe biura

Na rynku przybywa wolnych biur. W dodatku rekordowo długo stoją puste – średnio aż 224 dni. – Pandemia na pewno przyczyniła się do tego, że procesy negocjacyjne zostały wstrzymane, bo pracodawcy skupiają się teraz na utrzymaniu miejsc pracy i wolą inwestować w pensje dla pracowników niż w nowe biura – uważa Piotr Smagała, dyrektor zarządzający REDD.

Postępujący od początku kwietnia przyrost wolnej powierzchni do wynajęcia z końcem zeszłego tygodnia przebił granicę 100 tys. mkw., które zasiliły stronę podażową w tym miesiącu. Aktualne zasoby wolnej powierzchni w całym kraju wynoszą ponad 2,35 mln mkw. i jest to najwyższy wynik w ostatnich miesiącach. Dodatkowo wolne biura rekordowo długo stoją puste – średnio aż 224 dni.

– W Warszawie ten wskaźnik wynosi aż 248, co oznacza, że jest to o 46 dni dłużej w porównaniu do początku marca. Jednocześnie widzimy, że warszawski rynek utrzymuje się cały czas na tym samym poziomie – wylicza Piotr Smagała, dyrektor zarządzający REDD.

Aktualne zasoby wolnej powierzchni biurowej w Warszawie od początku kwietnia nieprzerwanie poruszają się w przedziale 1,01 — 1,02 mln mkw.

– Z jednej strony pandemia na pewno przyczyniła się do tego, że procesy negocjacyjne zostały wstrzymane, bo pracodawcy skupiają się teraz na utrzymaniu miejsc pracy i wolą inwestować w pensje dla pracowników niż w nowe biura – uważa Piotr Smagała, dyrektor zarządzający REDD.

Jednocześnie, mimo kwarantanny i niezbyt optymistycznych nastrojów, odnotowano rekordową ilość wyszukiwań informacji na temat powierzchni biurowych.

- To świadczy o dużym zainteresowaniu profesjonalistów tym rynkiem. Weryfikują oni dane dotyczące najmu biurowego, starając się dociec jaki wpływ ma pandemia na ceny, czy poziom pustostanów. W naszej bazie mamy niemal 1,9 tys. budynków na 25 regionalnych rynkach – wylicza Piotr Smagała.

Ekspert dodaje, że – choć w wielu firmach dobrze się sprawdza home office – rynek biurowy nie ucierpi, ponieważ zawsze potrzebne będą spotkania firmowe i sale konferencyjne.

- Oczywiście Covid-19 mocno przyspieszył cyfrową transformację wielu firm, co ładnie pokazuje, że można z powodzeniem pracować zdalnie. Jednak wielu pracowników zapewne z chęcią wróci do biur. Sporo elementów się zmieni, ale sądzę że rynek biurowy będzie nadal miał dobrą passę – tłumaczy Piotr Smagała.