Pracownicy cenią pracę w domu za lepszą koncentrację

Jak zachęcić do powrotu do biur? Międzynarodowe badania Leesman nad 800 tys. pracowników porównują wyniki wieloletnich analiz z ankietami z okresu pandemii. Wnioski sugerują, że kluczowe znaczenia na koncentracja i prywatność.

Leesman Index to najbardziej kompleksowe, niezależne badania środowisk pracy. Obejmują kilkanaście tysięcy firm na całym świecie, w tym z Polski. Od czasu wybuchu pandemii specjaliści Leesman skupili się na szukaniu odpowiedzi, w jakim zakresie nowoczesne biura – uruchomione od marca 2020 r. – sprostały próbie, jaką przyniosła „era covid’. Porównują przy tym dane gromadzone w trybie ciągłym, od 2010 roku, na puli ponad 800 tysięcy pracowników, z różnych kontynentów i sektorów gospodarki.

Wyniki ankiet jasno wskazują, że tym, co najbardziej różni dom od biura, są lepsze warunki do pracy w koncentracji oraz do prowadzenia wideokonferencji i zaplanowanych spotkań – a to przekłada się na poczucie większej efektywności.

- Jeśli porównamy pracę w domu z głośnym open space, dom prawie zawsze wygra. Niestety, w nowoczesnych biurach przestrzenie open space są często tak zaprojektowane, jakby pracownicy mieli tam wykonywać jedynie zadania, które nie wymagają dużego skupienia. Nic bardziej mylnego. - mówi Magda Szubert z Ecophon Saint-Gobain, firmy wdrażającej rozwiązania akustyczne -Open space, jeśli ma przetrwać, powinien być tak zaprojektowany, by ograniczał hałas, zapewniał większą prywatność i możliwość produktywnej pracy bez zmęczenia nadmiarem bodźców.

Na problem hałasu raporty Leesman zwracały uwagę już przed pandemią – z poziomów dźwięku w biurze zadowolonych było średnio 30 proc. pracowników, a 70% bardziej lub mniej narzekało. Akustyka wnętrza była wskazywana jako czynnik decydujący o tym, czy biuro będzie uznane za miejsce wspierające efektywną pracę czy nie. Pandemia tylko więc uwypukliła słabości dotychczasowych środowisk pracy. Biura stoją teraz w dużej mierze puste - nie tylko ze względów epidemiologicznych, ale również dlatego, że pracownicy wybierają pracę z domu. To sygnał, że aranżacja przestrzeni musi się zmienić, by na nowo przyciągać kadry.