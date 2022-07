Pracownicy lubią workation - w przeciwieństwie do pracodawców

Kiedy sezon urlopowy jest w pełni i właściciel co drugiego biurka w biurze wyleguje się na plaży w Grecji lub zdobywa kolejne szczyty w Tatrach, u osób, które nadal siedzą w pracy, wizja workation nabiera na sile.

Workation to nowy model pracy, który polega na wyjazdach w typowo wypoczynkowe miejsca, skąd pracuje się zdalnie.

W ostatnich miesiącach kolejne firmy ogłaszały wprowadzenie go u siebie, jednak wydaje się, że na skalę masową nie będzie to możliwe. Głównie dlatego, że na takie połączenie nieprzychylnie patrzą szefowie.

W ostatnim czasie co rusz media obiegały informacje o kolejnych firmach, które zdecydowały się pozwolić swoim pracownikom na pracę z turystycznych regionów Polski czy świata. Na taki krok zdecydowała się m.in. agencja marketingu internetowego Bluerank, poznański software house Netguru czy firma technologiczna 10clouds. Przez miesiąc z Teneryfy pracowała Bogna Sayna, specjalistka PR w agencji rekrutacyjnej Talent Place.

Także Marcin Nowosad, HR business partner w firmie rekrutującej w IT Just Join IT, przyznaje, że na rynku rekrutacyjnym widać coraz większą otwartość na pracę w modelu workation.

Jednak trudno sobie wyobrazić, by pracownicy "taśmowi" w firmie motoryzacyjnej czy produkcyjnej wykonywali swoje obowiązki znad Bałtyku, Włoch czy Hiszpanii. Tak samo jest z logistykami, budowlańcami, służbami mundurowymi, rolnikami czy medykami i nauczycielami (mowa o tych pracujących w szkołach, nie o sektorze prywatnym). Pamiętajmy, że rolnictwo, przemysł i usługi to trzy główne sektory polskiej gospodarki.

