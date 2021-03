Pracownicy Mercedes-Benz Polska chętnie wrócą do biur

Naczelną naszą dewizą jest elastyczne podejście. Jest więc grupa osób, która regularnie, co drugi tydzień pracuje z biura - ze względu na istotę zadań, albo dla komfortu. Bardzo sobie to chwalą - tłumaczy dr Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor ds. komunikacji i relacji zewnętrznych Mercedes-Benz Polska. Na razie nie wiadomo, kiedy wszyscy pracownicy wrócą do biura. - Nie sadzę jednak, żeby trzeba było kogokolwiek do tego zachęcać - dodaje.

Biurowi pracownicy spółki Mercedes-Benz Polska do końca marca pracują zdalnie. Na razie nie wiadomo, kiedy wszyscy wrócą do biura. - Nie sadzę, że trzeba będzie zachęcać pracowników do powrotu. Mamy wygodne i komfortowe warunki pracy. Zapewniamy gwarantowane miejsca parkingowe – to wszystko sprawia, że nasi pracownicy chętnie wrócą do „new normal” - zapewnia dr Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor ds. komunikacji i relacji zewnętrznych Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

Firma już przećwiczyła ten proces. Od maja do połowy października pracownicy wracali do pracy w biurze w podziale na dwie grupy. - Nie stanowiło to wtedy problemu. Nie musieliśmy nikogo zachęcać do pracy w biurze. Zawsze pozytywnie podchodziliśmy do indywidualnych potrzeb pracownika - tłumaczy dr Ewa Łabno-Falęcka.

Firma ma w planach rozszerzenie możliwości pracy z domu w większym wymiarze niż dotychczas. Standardowe, „przedcovidowe regulacje” umożliwiały home office w wymiarze czterech dni w miesiącu.

Co drugi tydzień z biura

W trudnym czasie pandemii wszyscy pracownicy Mercedes-Benz Polska są wyposażeni w odpowiedni sprzęt, by poprawić ich komfort pracy z domu. - Naczelną naszą dewizą jest elastyczne podejście do tematu. Jest więc grupa osób, która regularnie, co drugi tydzień pracuje z biura – z różnych względów: częściowo z powodu zadań, albo także ze względu na komfort pracy w biurze i bardzo sobie to chwalą - tłumaczy dr Ewa Łabno-Falęcka.

Każdy pracownik spółki Mercedes-Benz Polska ma możliwość ustalenia z przełożonym częściowej pracy z biura, wnioski są zawsze rozpatrywane pozytywnie.

- Nasze biuro nie jest typem open space, więc pomieszczenia biurowe są bezpieczniejsze i pracownicy mają możliwość pracy w swoich pokojach. Jeśli wcześniej byli w pokoju we dwójkę lub w trójkę – proponujemy inne pomieszczenia, w tym sale konferencyjne, tak, aby w pomieszczeniu przebywała jedna osoba - wyjaśnia Ewa Łabno-Falęcka.

Owocowe paczki dla wzmocnienia pracy z domu

Jednocześnie spółka stara się umilić swojej załodze ten trudny czas. - Pamiętamy przede wszystkim o zasadzie, że pracownicy nie troszczą się ani o firmę, ani o klientów, jeśli firma się o nich nie troszczy. Zapewniamy więc różne drobne prezenty, jak: firmowe maseczki, nielimitowaną liczbę tych jednorazowych wraz z rękawiczkami, również płyny do dezynfekcji oraz pojemniki na jedzenie wielokrotnego użytku i szklanki z logo. Aby było przytulnie pracować w domu dostarczamy ludziom firmowe bluzy typu polar oraz - dla wzmocnienia - wysyłamy do ich domów owocowe paczki. Organizujemy również warsztaty i porady psychologa. Zostało to docenione - wylicza dr Ewa Łabno-Falęcka.