Pracownicy oczekują hybrydowego modelu pracy

Pandemia zmieniła biurową rzeczywistość.

Po okresie, kiedy biura niemal w całości przeszły na pracę zdalną, coraz więcej firm decyduje się na stopniowy powrót do biur stacjonarnych i funkcjonowanie biur w różnych modelach hybrydowych.

Z badań EY Polska wynika, że spośród firm, które stosują rozwiązania pracy zdalnej, żadna nie chce przejść w pełni na ten model po zakończeniu pandemii.

Dlaczego praca zdalna jest tak źle oceniana?

Joanna Fierla-Jakubowicz, menedżer w zespole People Advisory Services EY

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Od roku wiele firm pracuje w praktyce zdalnie, z bardzo ograniczonym dostępem do biur. To doświadczenie, początkowo przyjęte przez pracowników z entuzjazmem, okazało się w dłuższej perspektywie problematyczne. Powodów jest kilka.

Po pierwsze, praca w pełni zdalna wymaga przemodelowania wielu procesów biznesowych i operacyjnych, co wiąże się z wysokimi nieraz nakładami finansowymi i zasobowymi. Po drugie, pojawiły się trudności z zachowaniem ciągłości kultury organizacyjnej, poczucia przynależności do organizacji i budowaniem doświadczenia pracowników spójnego z marką pracodawcy. Wreszcie, sami pracownicy odczuwają negatywne skutki izolacji, przekładające się na wyższy poziom stresu, prowadzący w dłuższym okresie do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego. Pracodawcy wdrażają co prawda dodatkowe świadczenia zapewniające pracownikom wsparcie – inicjatywy well-being czy tzw. employee assistance programs (fachowe wsparcie psychologiczne). Niemniej, są to działania raczej zaradcze niż systemowe, a potrzeba zapewnienia kontaktu jest aktualnie dla firm oczywista.

Dlatego, jak wskazują wyniki badań przeprowadzonych pod koniec ubiegłego roku przez EY, mniej niż 1% firm rozważa w przyszłości pracę w pełni zdalną. Z drugiej strony, zaledwie 7% pracodawców w ogóle nie rozważa udostępniania pracy spoza biura po wygaśnięciu pandemii. Zdecydowana większość zamierza stosować model pracy hybrydowej – łączący elastyczność home office z możliwością kontaktu w przestrzeni biurowej.

Jak wyglądają obecnie powroty do biur w Polsce? Jaki model pracy biurowej ma szansę się przyjąć w dłuższej perspektywie?

Z badania EY wynika, że większość pracodawców, którzy już teraz skrystalizowali swoją strategię na powrót do biura po pandemii, planuje pracę hybrydową w modelu 2 dni zdalnie/3 dni z biura. Taki model umożliwia wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracowników, którzy przyzwyczaili się do elastyczności, wynikającej z możliwości pracy z domu.

Co to oznacza dla rynku pracy?

Model pracy hybrydowej – niegdyś postrzegany jako dodatkowe świadczenie i źródło przewagi konkurencyjnej w walce o pracowników – stanie się oczekiwaniem pracowników. Organizacje, które go nie wdrożą, pozostaną w tyle w wyścigu o talenty, który - wbrew zapowiedziom z początku pandemii - wcale się nie skończył, a w niektórych branżach wręcz przybrał na sile. Niemniej, samo udostępnienie możliwości świadczenia pracy hybrydowej to za mało, aby zapewnić spójne i pozytywne doświadczenie pracowników. Aby komunikacja i współpraca rozproszonych zespołów były możliwe, potrzebne są odpowiednio dostosowane procesy, wspierająca je technologia oraz kompetencje przywódcze umożliwiające sprawne zarządzanie i motywowanie w tych warunkach.

Jednocześnie model hybrydowy pozwala na takie dostosowanie przestrzeni biurowej, aby przebywającym w niej danego dnia pracownikom zapewnić komfortowe warunki, co nie zawsze było możliwe w tradycyjnej przestrzeni typu open space. Dla pracodawcy dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest możliwość redukcji kosztów dzięki przemyślanemu, opartemu o właściwą analizę, zmniejszeniu użytkowanej powierzchni biurowej.

Biura czeka z pewnością transformacja związana z nową rzeczywistością, ale także z nowymi potrzebami ich użytkowników. Jakie będą biura po pandemii?

Na znaczeniu zyska ergonomia oraz atrakcyjność przestrzeni, a także zapewnienie bardziej wyśrubowanych norm sanitarnych. Już teraz pracodawcy poszukują rozwiązań pozwalających wydzielić przestrzeń, zapewnić bezpieczeństwo sanitarne w częściach socjalnych oraz miejsca do cichej indywidualnej pracy. Nie mniej ważna stanie się infrastruktura technologiczna zapewniająca właściwą obsługę pracy hybrydowej – bo zespół będzie pracował częściowo kontaktując się osobiście, a częściowo on-line.

Istotne stanie się też monitorowanie obecności pracowników w biurze oraz zarządzanie popytem na pracę z biura. Nietrudno się spodziewać, że w dni przyległe do weekendu pracownicy będą preferować home office, a w pozostałe – może się okazać, że nie dla wszystkich wystarczy dostępnych stanowisk pracy. Ważna jest także odpowiednio częsta obecność liderów, by byli obecni w przestrzeni biurowej, a nie tylko on-line, jak również zapewnienie odpowiednich warunków – także sanitarnych - do spotkań zespołów czy grup projektowych. Ten proces musi być oczywiście odpowiednio zautomatyzowany – firma zatrudniająca kilkaset czy więcej osób nie może pozwolić sobie na jego codzienną manualną obsługę.

Co natomiast straci na znaczeniu? Na pewno świadczenia związane z obecnością pracowników w biurze. Już teraz widać znaczny spadek popularności dostaw świeżych owoców czy finansowania kart lunchowych, za to część pracodawców korzysta z cateringu z dowozem do domu pracownika.

W maju w raporcie EY poświęconym strategiom firm poświęconym działalności w czasie postpandemicznym można było przeczytać, że dynamiczna zmiana zachodząca obecnie na rynku powinna być bodźcem do podjęcia szybkich, zorganizowanych działań ukierunkowanych na opracowanie strategii biznesowej w nowej rzeczywistości, że może być wyzwaniem, ale i nową szansą. Czy to dotyczy także powrotów do biur? Jak firmy powinny zaplanować powrót do biur? Jakie znaczenie ma tu odpowiednia strategia?

Planując powrót do biur, firmy myślą często przede wszystkim o logistyce. Tymczasem nie mniej ważny jest czynnik psychologiczny. Pracownicy będą przyzwyczajeni do pracy z domu, a powrót do biur będzie dla nich podobnym szokiem, jakim rok temu okazało się nagłe przejście na pracę zdalną. Dlatego powroty warto organizować stopniowo i elastycznie podchodzić do potrzeb pracowników. Część pracodawców bierze to pod uwagę przy planowaniu działań po wygaśnięciu pandemii i rozważa stosowanie pracy zdalnej w sposób zależny od preferencji samego pracownika. Pamiętajmy, że wielu pracowników zorganizowało swoją codzienność przyjmując założenie, że pracę wykonują z domu.

Myśląc długofalowo o strategii, warto pamiętać, że nie tylko rzeczywistość biurowa, ale też biznesowa nie powróci do modelu sprzed pandemii. Zmieni się charakter spotkań biznesowych, modele sprzedaży, oczekiwania konsumentów. To w oczywisty sposób wymaga przeformułowania strategii biznesowej – a tę ostatnią musi wspierać strategia personalna. Działy HR będą musiały zapewnić kompetencje przywódcze oraz procesy motywowania i budowania doświadczenia pracowników na miarę nowej rzeczywistości. Od ich skuteczności będzie w znacznej mierze zależało powodzenie na ewoluującym rynku.

Podobnie jak oczekiwania konsumentów, zmianie ulegną oczekiwania samych kandydatów i pracowników. Elastyczność pracodawcy, przystosowanie miejsca pracy, procesowe i technologiczne otoczenie wspierające prace hybrydową znajdą się na liście kluczowych uwarunkowań atrakcyjności firmy. Aby zapewnić właściwą podaż talentów, strategia personalna powinna uwzględniać również ten element.