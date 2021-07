Pracownicy potrzebują zachęt, by wrócić do biur

Jak zmotywować zespoły do powrotu do biur? Eksperci CBRE wskazują pięć trendów.

Nigdy wcześniej pracownicy nie mieli takiej swobody decydowania o tym gdzie i w jakich godzinach chcą wykonywać swoje służbowe obowiązki.

Ta elastyczność stanowi wyzwanie dla pracodawców, którzy będą musieli zaoferować takie rozwiązania w biurze, żeby pracownicy chcieli do nich przychodzić.

Eksperci CBRE wskazują na 5 trendów biurowych, które warto wdrożyć już teraz, żeby przyciągnąć kadrę do wspólnej przestrzeni.

– Pandemia w wyraźny sposób uwypukliła pewne zjawiska, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej. Elastyczność na rynku pracy nie jest niczym nowym, jednak nigdy wcześniej nie pracowaliśmy zdalnie na taką skalę. Obnażone zostały wady ciągłego home office, związane m.in. z brakiem interakcji z innymi czy zachwianym work-life balance. Mimo to wielu pracowników nie wróci na stałe do biura. A jak już się tam pojawią, będą oczekiwali takich udogodnień, których praca w domu nie oferuje. Chodzi m.in. o atrakcyjną przestrzeń do pracy wspólnej. W konkursie Office Superstar poszukujemy i wyróżniamy te organizacje, które rozumieją aktualne oczekiwania pracowników i z sukcesem wdrażają je u siebie – mówi Natalia Wenzławska, Zastępca Dyrektora Marketingu i Komunikacji CBRE.

Trend 1: Wspólne przestrzenie do pracy

Biuro jako przestrzeń do wymiany myśli i wspólnych spotkań – to główne oczekiwanie pracowników, którzy po wielu miesiącach pracy zdalnej łakną kontaktu z innymi. Biuro powinno nie tylko oferować komfortową przestrzeń do pracy, ale też zapewniać miejsce do relaksu, gdzie można swobodnie porozmawiać z kolegami z zespołu. Jeżeli do tego dorzucimy wygodne sale konferencyjne, pokoje do pracy zespołowej czy atrakcyjną przestrzeń wspólną, gdzie mogą się spotkać wszyscy pracownicy, mamy pewność, że nasze biuro nie będzie świeciło pustkami.

Trend 2: Bezpieczeństwo