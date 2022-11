59 proc. z nas chce pracować zdalnie lub w systemie hybrydowym. Najtrudniej przekonać do pracy stacjonarnej zespoły IT. Właściwie dobrane biuro werbuje pracowników.

Biura zmieniają się, by zaspokajać prawdziwe potrzeby pracowników.

Wyposażone na miarę potrzeb przestrzenie motywują ludzi do pracy.

Prestiżowa i dobrze skomunikowana lokalizacja jest decydująca.

Ważna jest też ekologia i energooszczędność - certyfikowana siedziby firmy.

Przestrzeń biura musi wspierać nawiązywanie więzi społecznych.

Przestrzenie do pracy, kreacji i relacji to must have w każdym biurze

Do biur powracają przedstawiciele branż, które potrzebują relacji w zespole. To specjaliści HR, a także consulting, księgowość, pracownicy instytucji finansowych i sektor prawniczy.

W biurowcach widać, że liczba pracowników rośnie. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła nawet o 15 proc. Jednak pewne grupy pracownicze trudniej przekonać do pracy stacjonarnej niż inne i potrzebują zachęty.

Trzy dni w biurze, dwa w domu - oto standard

Praca zdalna stała się standardem w prawie wszystkich sektorach rynku. Większość pracowników nie wyobraża sobie już powrotu do biura na pełny wymiar czasu pracy.

Z badań Michael Page wynika, że 59 proc. z nas najchętniej pracowałaby wyłącznie zdalnie lub w systemie hybrydowym.

Idealnym i najbardziej pożądanym wariantem są trzy dni pracy w biurze i dwa w domu. Takie rozwiązanie zadowala co trzeciego ankietowanego.

By zachęcić podwładnych do powrotu do pracy biurowej, pracodawcy muszą przedstawić im realne korzyści.

I to inne, niż jeszcze dwa lata temu.

Biuro na potrzeby pracowników

Przy rosnącej rywalizacji o talenty, mądra firma zaczyna od identyfikowania potrzeb swoich pracowników wobec biura.

Niektórzy z nich spędzili ponad dwa lata na pracy z domu. Cenią sobie wygodę, jaką to zapewnia.

Dlatego w przestrzeniach biurowych coraz więcej firm odchodzi od stylistyki korporacyjnej.

Wnętrza ewoluują w kierunku przypominającym domowe zacisze. Pracodawcy ograniczają ilość biurek na rzecz nowych przestrzeni.

Powstają miejsca dla pracy koncepcyjnej lub nieformalnych spotkań zespołu.

Nowoczesne biuro zaprojektowane jest dziś tak, by sprzyjać innowacyjnym pomysłom i zacieśnianiu więzów międzyludzkich.

Zmieniły się też oczekiwania pracowników co do standardu samego budynku.

Zależy im na pracy w biurowcach z certyfikatem LEED, BREEAM, WELL itp., które zaprojektowano z myślą o zasadach zrównoważonego rozwoju i optymalizacją zużycia energii.

Coraz więcej biur przypomina domowe zacisze.

Biuro: miejsce na więzi społeczne

Biuro jest dziś przestrzenią reprezentacyjną, ale też miejscem budowania kultury organizacyjnej. Ma sprzyjać integracji pracowników.

Praca zdalna osłabiła więzi międzyludzkie. A to przekłada się na mniejsze zaangażowanie i zadowolenie pracowników.

Dlatego i dla pracodawców i dla członków zespołu ważne jest budowanie bliskich relacji w firmie.

Według badań Michael Page 60 proc. respondentów ceni sobie nieformalne rozmowy.

Połowa z nich lubi więzi społeczne i chwile relaksu, które możliwe są tylko w siedzibie organizacji.

FitOut biura - aranżacje, inspiracje, pomysły

Wspierająca nowe potrzeby pracowników stylizacja biura może być wprowadzana stopniowo. Ale sama koncepcja winna być inspirowana oczekiwaniami pracowników.

Przy przeprowadzce katowickiego oddziału Michael Page wysłuchane zostały w potrzeby pracowników na każdym etapie procesu relokacji.

Potrzeby dotyczyły:

preferowanej lokalizacji budynku,

jego standardu,

aranżacji wnętrza,

wyboru roślin.

Zorganizowano też konkurs na nowe krzesła. Teraz wszyscy pracują siedząc na zwycięskim modelu.

W swojej nowej siedzibie zespół chciał:

otaczać się zielenią,

pracować w nowoczesnej, wygodnej stylizacji,

być w certyfikowanym budynku,

być w atrakcyjnej lokalizacji,

pracować w otoczeniu silnie wpisanym w tkankę miejską.

Nowe biuro im to zapewnia.

Największa motywacja do pracy: dobry adres

Zainteresowanie biurami o wysokim standardzie w atrakcyjnym położeniu jest dziś wciąż ogromne.

Z badań Michael Page wynika, że według 59 proc. kandydatów adres potencjalnego pracodawcy jest najważniejszą informacją zawartą w ofercie pracy.

Oznacza to, że zależy im na dobrze skomunikowanej, a często także prestiżowej lokalizacji.

Praca zdalna jest niewątpliwie bardzo wygodną alternatywą, ale czasami warunki domowe nie są w stanie zastąpić nam udogodnień nowoczesnego i komfortowego biura.

Dlatego pracodawcy wykorzystują wizerunek swojej siedziby jako narzędzia w rekrutacji pracowników.

Na wciąż silnym rynku pracownika, biuro skrojone na miarę potrzeb obecnych i potencjalnych pracowników może być skuteczną strategią na przyciąganie i utrzymywanie talentów.

