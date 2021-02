Pracownicy Xelli docenili pracę w biurze

Podczas pierwszej fali Covid 19 wszyscy pracownicy biurowi Xella pracowali zdalnie. - Była to dla nas nowość, ponieważ przed pandemią home office w naszej firmie właściwie nie występował, albo był bardzo sporadyczny. Z upływem czasu, zgodnie z tym jak zachowywały się statystyki zachorowań w kraju, pracownicy administracyjni w Xella Polska częściowo wracali do biur. Jednak wciąż do tej pory nie zdecydowaliśmy się na całkowity powrót wszystkich osób do pracy w biurze - opowiada Marta Prokopek-Pyśk, HR Business Partner Xella Polska.

Są osoby, które właściwie od początku pandemii praktycznie cały czas pracują w biurze, ponieważ wybrały taki styl i jest to dla nich bardziej komfortowe i efektywne - przyznaje Marta Prokopek-Pyśk, HR Business Partner Xella Polska.

Wizyta w centrali raz w tygodniu

Obecnie firma pracuje rotacyjnie – rekomendowana jest praca częściowo z domu, a częściowo w biurze. - Zależy nam na tym, aby pracownicy chociaż raz w tygodniu przychodzili do centrali i mogli osobiście załatwić niektóre sprawy, jak również spotkać się z kolegami i koleżankami z pracy. Obserwacje i doświadczenie podpowiada nam, że fizyczna obecność w biurze jest ważna z co najmniej kilku powodów. Jednym z nich jest podtrzymanie dobrego kontaktu z pracodawcą i poczucia przynależności do firmy - wylicza Beata Molska, dyrektor ds. rozwoju i rekrutacji Xella Polska.

Kolejny to relacje z kolegami i koleżankami z pracy, bezpośrednia wymiana informacji, wiedzy, a także wzajemne wsparcie.

- Okazuje się, że kontakt wzrokowy i osobista rozmowa daje poczucie wspólnoty i bliskości z członkami zespołu - wyjaśnia Beata Molska.

Rekomendujemy pracę hybrydową i - sądząc po reakcjach pracowników - nikogo do takiego modelu nie musimy przekonywać. Wydaje się nam doskonałym rozwiązaniem na obecne czasy - przyznaje Beata Molska, dyrektor ds. rozwoju i rekrutacji Xella Polska.

