Pracownicy zapragnęli więcej zieleni. W Green Horizone tworzą ogród

Zlokalizowany w centrum Łodzi budynek biurowy Green Horzion stał się jeszcze bardziej zielony. Jego wewnętrzny pasaż wypełnił się eleganckimi donicami z rabatami, w których pracownicy mieszczących się tu firm razem z zespołem Globalworth posadzli rośliny, krzewy i drzewa. Jest to doskonały przykład ogrodnictwa w miejscu pracy, odpowiadający światowym trendom.

- Naszymi głównymi priorytetami były i nadal są zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie osób pracujących i odwiedzających nasze nieruchomości. Dlatego postanowiliśmy zainwestować w rozbudowę infrastruktury zielonej na patio budynku Green Horizon. Efekt jest znakomity, a nasi najemcy bardzo zadowoleni - mówi Magdalena Karniewska, Asset Manager w Globalworth Poland

- Zaproponowaliśmy naszym najemcom możliwość uprawy kwiatów i ziół w miejscu pracy, ponieważ wierzymy, że dzięki temu pracownicy będą jeszcze z większą ochotą korzystać z naszego budynku. Miło było patrzeć na uśmiechniętych i zaangażowanych ludzi, z którymi dzisiaj wspólnie sadziliśmy rośliny. Ta akcja idealnie wpisuje się w strategię Globalworth, w której dbamy o budowanie społeczności najemców - komentuje Maciej Gołębiewski, Asset Management & Leasing Directorw w Globalworth Poland

Uprawa roślin daje poczucie sprawczości, znacząco obniża poziom stresu i zwiększa kreatywność. Jest to świetne narzędzie do interakcji i pracy zespołowej. W poniedziałkowe popołudnie przekonali się o tym pracownicy Green Horizon, którzy z zapałem urządzali nowy ogród na patio – według własnego pomysłu, bez niczyjej ingerencji.

- Widzimy ogromne zainteresowanie ogrodnictwem miejskim wśród naszych klientów. To doskonały pomysł na miękki powrót do biur. Wspólna rabata, warzywniak czy farma w biurze są idealnym pretekstem do współdziałania, dzielenia się wiedzą, podejmowania aktywności fizycznej, zmiany złych nawyków jakim jest uzależnienie od technologii. Nauka uprawy własnej żywności jest bezcenna i wciągająca, gdy spróbujesz wpadniesz w nią po uszy. Dla mnie praca w ogrodzie to idealny moment do uwolnienia myśli, to miejsce, w którym przychodzą przełomowe pomysły. W ogrodzie łatwiej zarządzać emocjami, starać się nie być tak zorientowanym na cel - uważa Dariusz Malinowski, właściciel MalinowskiDesign.