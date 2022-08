Prawie cały nowy budynek The Park Warsaw dla EURO-net właściciela RTV EURO AGD

Spółka EURO-net wprowadzi się w połowie 2023 roku do dziewiątego budynku The Park Warsaw.

Inwestycja The Park Warsaw jest realizowana przez White Star Real Estate w dzielnicy Włochy.

Najemca zajmie 80 proc. budynku dziewiątego, którego budowa rozpoczęła się w grudniu 2021.

Firma EURO-net jest obecna w kompleksie The Park Warsaw od 2014 r., tj. od momentu wynajęcia powierzchni biurowej na potrzeby jednego ze swoich działów. Podpisana w grudniu 2021 r. umowa znacząco zwiększa metraż najemcy i konsoliduje biuro w nowo powstającym budynku dziewiątym. Aktualnie trwa projektowanie przestrzeni pod potrzeby najemcy.

Podpisanie umowy z długoletnim najemcą, to zawsze powód do dużej satysfakcji dla całego zespołu, a gdy jeszcze wiąże się z relokacją głównej siedziby firmy, jak w przypadku RTV EURO AGD, to również dowód na naszą skuteczność i jakość relacji wypracowanych przez ostatnie 8 lat. Nasze projekty tworzymy z pasją, tak by odpowiadały na potrzeby nawet najbardziej wymagających najemców i zapewniały wysoki komfort pracy. The Park Warsaw obecny jest na biurowej mapie Warszawy już od blisko 10 lat, ale nadal chcemy ten projekt rozwijać i udoskonalać jego funkcjonowanie. Nasi partnerzy to doceniają i dzięki temu możemy budować długofalowe relacje, owocujące dalszą współpracą – mówi Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.

Polska spółka EURO-net jest właścicielem sieci detalicznej RTV EURO AGD, oferującej nowoczesny sprzęt elektroniczny oraz artykuły gospodarstwa domowego. Od lat działa w modelu omnichannel, dysponując siecią ponad 300 sklepów stacjonarnych w całej Polsce, dwoma sklepami internetowymi, a także oferując możliwość zakupów przez telefon. Spółka jest obecna na rynku nieprzerwanie od ponad 30 lat i jest w czołówce największych polskich przedsiębiorstw.

The Park Warsaw to kampus biurowy, zlokalizowany na warszawskich Włochach. Duży nacisk w inwestycji położony jest na zbudowanie przyjaznej atmosfery. W ofercie dla pracowników znajdziemy wyjątkową strefę gastronomiczną The Park Kitchen, lunch bar, kawiarnię Green Caffe Nero, sklep spożywczy, siłownię, a także dwujęzyczne przedszkole.

To, co wyróżnia kampus The Park Warsaw to unikatowa architektura z dużą ilością zieleni, tworząca zamkniętą dla ruchu samochodowego przestrzeń, dzięki czemu pracownicy postrzegają kampus nie tylko jako miejsce pracy, ale także spędzania czasu i budowania relacji. Docelowo w ramach inwestycji powstanie dwanaście budynków biurowych klasy A, o całkowitej powierzchni najmu około 130 tys. mkw.