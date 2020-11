Prawnicy zajmą dwa piętra Varso

act BSWW, jedna z największych polskich firm prawniczych, będąca częścią europejskiej grupy act legal, przeprowadziła się do Varso Place.

Kancelaria wynajęła ponad 2 tys. mkw. powierzchni biurowej, zajmując dwa piętra w Varso 2, jednym z trzech budynków należących do kompleksu. Biurowce połączone są bezpośrednim przejściem z Dworcem Centralnym.

– Wobec stałego rozwoju act BSWW potrzebowaliśmy powierzchni większej niż dotychczas. Varso 2 jako nowy elastyczny projekt wielofunkcyjny jest idealny aby takie potrzeby zaspokoić na lata. Jesteśmy szczególnie zadowoleni i wdzięczni, że możemy być współtwórcami sukcesu tego projektu HB Reavis – dewelopera, który jest Klientem zarówno act BSWW, jak i act legal w Europie – mówi Michał Wielhorski, partner zarządzający act BSWW.

– Wybór nowej lokalizacji i najem większej powierzchni był podyktowany wysokim standardem kompleksu, jego doskonałym położeniem i skomunikowaniem oraz wieloma udogodnieniami dostępnymi dla zespołu prawników oraz Klientów. Kompleks jest zaprojektowany i wykonany w najwyższym światowym standardzie – posiadanie w nim biura będzie dla nas prawdziwą przyjemnością – dodaje Piotr Wojnar, partner zarządzający act BSWW.

Varso Place to nowe, unikalne miejsce dla biznesu, mieszkańców i turystów, powstające w samym sercu Warszawy. Obejmuje zespół trzech wież realizowanych wzdłuż zachodniego odcinka ulicy Chmielnej, naprzeciwko Centrum Handlowego Złote Tarasy. Dwa z trzech budynków Varso Place zostały już oddane do użytku i wprowadzili się do nich pierwsi najemcy. Największą atrakcją będzie wieża Varso Tower o wysokości 310 m, która będzie najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Finał prac w ramach inwestycji zaplanowano na pierwsze miesiące 2022 roku.

act BSWW od blisko 20 lat buduje swoją reputację wśród polskich i zagranicznych Klientów. Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych oraz doradza przy prestiżowych transakcjach i złożonych postępowaniach sądowych. Jest jednym z członków założycieli act legal – europejskiej sieci kancelarii prawnych działających w 10 krajach. act legal to ponad 400 prawników, doradców podatkowych i ekspertów biznesowych.