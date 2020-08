Prestiżowy biurowiec - co to dziś oznacza?

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce ma to do siebie, iż niemal każdy z obecnych na nim dużych inwestorów pozycjonuje swoje inwestycje jako te najlepsze i „najbardziej prestiżowe”. Jednak wchodząc głębiej w specyfikę każdego projektu, odkrywamy, że dla każdego prestiż oznacza coś zupełnie innego. Często jest równoznaczny z najlepszą lokalizacją inwestycji w mieście, pod rozpoznawalnym adresem, najwyższą ceną za metr kwadratowy czy też wyróżniającą się architekturą na światowym poziomie, autorstwa topowych architektów.

W natłoku komunikatów marketingowych i reklam z atrakcyjnymi wizerunkami, łatwo jest zatracić, istotne z punktu widzenia użytkownika docelowego, właściwości użytkowe przedmiotu najmu i ergonomii aranżacji oraz wyposażenia. Zapominamy o użytkowniku, który każdego dnia pracy ponad 50 proc. czasu spędzi w biurze, w którego wyborze nie będzie brał czynnego udziału.

Ludzie od zawsze i w każdej działalności są najważniejszym ogniwem i fundamentem, bez którego przedsiębiorstwa nie są w stanie odnieść długofalowego sukcesu czy też zbudować długoterminowej wartości. Zadowolenie pracowników i komfortowe warunki pracy powinny być więc jednym z kluczowych wyznaczników doboru odpowiedniej przestrzeni biurowej.

Jak wynika z badania Ergotest firmy Fellowes, tylko 2 proc. stanowisk pracy w polskich biurach spełnia wymogi ergonomiczne. Jednocześnie aż 73 proc. badanych wierzy w to, iż pracodawca dbający o dobre samopoczucie i komfort pracy przyciąga z rynku najlepsze talenty. Ergotest pokazuje, że zgodnie z opinią ponad 60 proc. Europejczyków, wydajność i produktywność są znacznie lub umiarkowanie niższe z powodu dolegliwości związanych z pracą. Z kolei zadowolenie pracowników w 95 proc. zależy od przestrzeni biurowej, jaką zapewnia im pracodawca. Jak to się przekłada na biznes? Czy prestiżowe biura przyciągną do firmy najlepszych pracowników?

- Przy realizacji projektu .KTW już w fazie projektowej zastanawialiśmy się nad tym, jakie rozwiązania sprawią, że nasz budynek będzie obiektem przyjaznym użytkownikowi, do którego chętnie będzie wracał. Dlatego wybraliśmy technologie, które dostarczają maksymalną możliwą dostępność światła dziennego do powierzchni biurowych. Zastosowaliśmy też nowoczesny system nawilżania adiabatycznego powietrza, a nasz system wentylacyjny tłoczy na powierzchnie użytkowe w ciągu jednej godziny, w przeliczeniu na jedną osobę, aż 40 metrów sześciennych świeżego powietrza, co o 1/3 przewyższa normy obowiązujące w Polsce. Elastyczność aranżacji, jaką oferujemy w naszym kompleksie sprawia, że jest on idealny dla firm zarówno preferujących pracę na tzw. open space czy w systemie gabinetowym, dla dużych korporacji, jak również rozwijających się start up’ów czy centrów obsługi klienta korporacyjnego dużych sieci banków – komentuje Bartłomiej Solik, dyrektor operacyjny w TDJ Estate.

