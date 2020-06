Prezes ABSL: Praca hybrydowa zadomowi się w biurowcach









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 03 cze 2020 09:31

Należy się spodziewać, że za kilka miesięcy podczas powrotu do nowej normalności home office utrzyma się na poziome od 30 proc. do 50 proc. Zespoły jednak nie zostaną sztywno podzielone na te, które pracują z domu i z biura. Będzie to układ hybrydowy, rotacyjny, który pozwoli zbalansować obecną sytuację – powiedział podczas EEC Online Marcin Nowak, prezes zarządu ABSL.