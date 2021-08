Prezesi mają dosyć pracy zdalnej. Pracownicy wprost przeciwnie

Działająca w 65 krajach firma doradcza McKinsey, porównała dwie tegoroczne analizy własne, jedną ze stycznia, a drugą z maja. Eksperci chcieli sprawdzić, czy i jak zmienia się spojrzenie szefów oraz pracowników na kwestię powrotu do biur.

“Huston, mamy problem” – dokładnie takiego sformułowania użyli eksperci firmy analitycznej, omawiając wyniki porównania. Okazało się, że widoczny jest wyraźny rozdźwięk między oczekiwaniami kierowników i ich podwładnych, a diabeł jak zawsze – tkwi w szczegółach.

Kwestia perspektywy

Jak wynika ze zrealizowanego w maju 2021 roku badania McKinsey: CxO, Return to Workplace, przytłaczająca większość (88 proc.) przedstawicieli kadry kierowniczej oczekuje, że po pandemii pracownicy pojawią się w biurze przynajmniej trzy lub więcej dni w tygodniu. Mało tego, co drugi z respondentów (52 proc.) uważa, że jeden dzień poza biurem to absolutnie wszystko, na co mogą liczyć ich pracownicy. Wśród badanych menedżerów nie ma zbyt wielu zwolenników całkowitego pozostania w domu – stanowią oni jedynie jedną dziesiątą respondentów (12 proc.).

Przeciwwagą dla opinii kadry kierowniczej jest zrealizowane w styczniu 2021 roku przez McKinsey badanie Reimagine Work. W tym przypadku respondentami byli szeregowi pracownicy. Z badania wynika, że ponad połowa ankietowanych (52 proc.), chciałaby po pandemii pracować w modelu hybrydowym. Tylko co dziesiąty (11 proc.) wolałby już w ogóle nie wracać do biura.

Więc o jaki konflikt interesów chodzi? Kością niezgody pozostaje to, co dla każdej ze stron oznacza praca hybrydowa. Dom, biuro, a może coworking, o tym gdzie stanie służbowy laptop pracownicy chcą decydować samodzielnie. Dla nich praca hybrydowa to model, w którym od ich decyzji zależy, kiedy i ile dni spędzą w biurze. Zupełnie inną optykę mają menadżerowie, którzy chcieliby decydować o ilości i kolejności dni, jakie ich podwładni spędzą poza siedzibą firmy