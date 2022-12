Prife International, firma oferująca innowacyjne produkty z obszaru zdrowia i wellness, wynajęła powierzchnię biurową w budynku Warsaw Towers.

Prife International to azjatycka firma, która działa na rynku od w 2021 roku.

W zaledwie kilkanaście miesięcy rozszerzyła swoją działalność na ponad 30 krajów w Europie, Ameryce Północnej, Afryce, na Bliskim Wschodzie i południowo-wschodniej Azji.

Najem w Warsaw Towers to kolejna zielona umowa podpisana w ostatnim czasie przez właściciela biurowca – CA Immo Poland.

W Warszawie firma Prife International na swoją siedzibę wybrała Warsaw Towers – zlokalizowany w ścisłym centrum biurowiec CA Immo – wynajmując ok. 400 mkw. powierzchni.

Nowa umowa w Warsaw Towers dowodzi, że świetnie zlokalizowane, rozpoznawalne budynki biurowe cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem najemców. Warto jednak podkreślić, że na znaczeniu coraz mocniej będą zyskiwać kwestie związane z ekologią. Dlatego naszym priorytetem w obszarze dbałości o budynki z portfolio CA Immo jest realizacja ambitnych założeń z obszaru ESG, głęboko wpisanych zarówno w strategię naszą, jak i cele naszych najemców. Już teraz jesteśmy jednym z pierwszych podmiotów na polskim rynku, który oferuje tzw. zielone umowy najmu, zawierające zapisy dotyczące zrównoważonego użytkowania i zarządzania budynkiem. W ramach umowy podejmujemy wraz z najemcami wzajemne zobowiązania do przygotowania infrastruktury budynku i jego eksploatacji w sposób jak najbardziej przyjazny środowisku - mówi Beata Rodziewicz, Leasing Manager w CA Immo w Polsce.

Warsaw Towers to 15-piętrowy biurowiec klasy A, położony w samym sercu Warszawy, przy ul. Siennej 39, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki, dworca Warszawa Centralna oraz centrum Złote Tarasy. Budynek oferuje łącznie 21 000 mkw. powierzchni, w tym blisko 19 000 mkw. biur oraz ponad 1000 mkw. przestrzeni dedykowanej sklepom i punktom gastronomiczno-usługowym. Aktualny poziom wynajmu budynku to ok. 91 proc.

Biurowiec jest certyfikowany w systemie BREEAM In-Use w kategorii Building Management na poziomie "Excellent", a także w kategorii Asset Performance na poziomie "Very Good".

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl