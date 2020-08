Prime Property Prize 2020: który z biurowców zgarnie nagrodę?

O nagrodę Prime Property Prize 2020 w kategorii Inwestycja Roku Rynek Powierzchni Biurowej walczą The Warsaw Hub, Hi Piotrkowska w Łodzi, High5ive w Krakowie, Mennica Legacy Tower w Warszawie oraz Varso Place. Która z nich zdobędzie nagrodę?

The Warsaw HUB (Ghelamco Poland)

The Warsaw HUB to wielofunkcyjny kompleks trzech wieżowców, który powstał w samym sercu biznesowego centrum stolicy – przy rondzie Daszyńskiego na Woli. To najbardziej innowacyjny projekt zrealizowany przez Ghelamco Poland, wychodzący daleko poza ramy zwykłego kompleksu biurowców. Na powierzchni 113 tys. mkw. znalazły się najwyższej klasy przestrzenie biurowe, hotelowe, konferencyjne, coworkingowe i handlowo-usługowe. Budynek posiada bezpośrednie połączenie z II linią metra. Jest to wielofunkcyjny i samowystarczalny kompleks składający się z trzech wież: 86-metrowego budynku hotelowego oraz dwóch 130-metrowych biurowców połączonych wspólnym podium.

Charakter inwestycji opiera się na idei węzła komunikacyjnego i funkcjonalnego. Obiekt powstał przede wszystkim z myślą o potrzebach nowoczesnego biznesu, ale jest też otwarty na mieszkańców miasta, oferując ogólnodostępny pasaż handlowo-usługowy oraz połączenie ze stacją metra.

The Warsaw HUB jest naszpikowany nowoczesnymi technologiami, które znacząco zwiększą komfort i bezpieczeństwo jego użytkowników. Najemcy mają do swojej dyspozycji rozbudowaną aplikację mobilną, która pełni funkcję m.in. wirtualnej karty dostępu, centrum informacji i aktualności o budynku i okolicy oraz systemu do komunikowania się i rezerwacji sal. Obiekt został też wyposażony w nowatorskie rozwiązania chroniące jego użytkowników przed wirusami, m.in. w system lamp dezynfekujących windy.

Hi Piotrkowska w Łodzi (Master Management Group)

Hi Piotrkowska to wielofunkcyjny kompleks typu mixed-use, który powstał w Łodzi, przy centrum przesiadkowym Piotrkowska Centrum. Inwestycję tworzą dwa budynki o łącznej powierzchni biurowej 21 tys. mkw. klasy A+ oraz 5 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Pierwszy z budynków kompleksu to dwudziestopiętrowa wieża o wysokości 82 m, która zyskała status najwyższego łódzkiego biurowca. Drugi, pięciopiętrowy budynek kompleksu przylega do pierzei ulicy Piotrkowskiej i stworzy kameralną powierzchnię biurową, połączoną z ofertą gastronomiczną na parterze. Dopełnieniem funkcji projektu Hi Piotrkowska jest hotel Hampton by Hilton, o powierzchni 8 tys. mkw. Kompleks posiada certyfikat BREEAM.

