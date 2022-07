Prime Property Prize 2022: który biurowiec zgarnie nagrodę?

Fuzja w Łodzi, budynki M4 i M4A (Echo Investment)

W maju br. zakończyły się prace przy realizacji dwóch biurowców, M4 i M4A, stanowiących część współczesnej zabudowy łódzkiej Fuzji, pofabrycznego kompleksu rewitalizowanego przez Echo Investment.

Fuzja w Łodzi, budynki M4 i M4A (Echo Investment) / fot. Maciej Lulko

Zaprojektowane przez Medusa Group biurowce w Fuzji to integralna część powstającej na tym pofabrycznym terenie przestrzeni miejskiej, która dzięki prowadzonej inwestycji ponownie zaczyna tętnić życiem. Dwa budynki biurowe – M4 i M4A – to łącznie ponad 19 tysięcy mkw. nowoczesnej przestrzeni zasilającej łódzki rynek biurowy.

Głównym najemcą biurowców M4 i M4A jest łódzki zespół Fujitsu Poland Global Delivery Centre. Oba biurowce (razem z trzecim biurowcem w Fuzji, który jest w trakcie wykończenia) zostały sprzedane w czerwcu br. za 56,7 mln euro Grupie KGAL. Biurowce posiadają certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Global Office Park w Katowicach (Cavatina Holding)

Global Office Park, zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki w Katowicach, to pierwszy, realizowany na tak dużą skalę, projekt wielofunkcyjny na Śląsku. Kompleks składa z dwóch wież biurowo-usługowych i jednej mieszkaniowej, osadzonych na wspólnym pięciokondygnacyjnym podium, w którym znajdą miejsce liczne lokale gastronomiczne i usługowe.

Global Office Park w Katowicach (Cavatina Holding)

Wieże biurowe liczące po 25 pięter, zapewnią łącznie dostęp do wysokiej klasy powierzchni do pracy (55,2 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej). Wieża mieszkaniowa zaoferuje zaś ponad 670 mieszkań. Wszyscy użytkownicy inwestycji zyskają przestrzeń do wytchnienia od pracy i zgiełku miasta na terenie zielonych tarasów i patio. Wieże biurowe spełniają wymogi certyfikacji BREEAM na poziomie Outstanding. W marcu 2022 r. wieże Global Office Park otrzymały pozwolenie na użytkowanie.

Lixa C w Warszawie (Yareal)

LIXA C to najnowszy z budynków oddanych do użytku przez Yareal, w ramach kampusowego kompleksu biurowego, powstającego w sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego na bliskiej Woli. Biurowiec o powierzchni 19 424 mkw. w niespełna 6 miesięcy od oddania do użytkowania, które nastąpiło 28 stycznia 2022 r., został skomercjalizowany w 85%. Wśród najemców znajdują się renomowane firmy z sektora IT.

Lixa C w Warszawie (Yareal)

LIXA C jest trzecim z biurowców kompleksu składającego się docelowo z 5 budynków o łącznej powierzchni 77 000 mkw., połączonych przez miastotwórczy pasaż handlowo-usługowy. LIXA to także 150-metrowy pieszy pasaż LIXA City Gardens, w którym będą funkcjonowały lokale handlowo-usługowe i gastronomiczne.

Dla kompleksu LIXA przewidziano liczne rozwiązania przyjazne dla środowiska (m.in. elewacje wykonane z aluminium z recyklingu, niskoemisyjny beton), zapewniające ocenę BREEAM Excellent.

SKYSAWA w Warszawie (Polski Holding Nieruchomości)

SKYSAWA to warszawski kompleks biurowy o pow. około 34 530 mkw. położony przy ul. Świętokrzyskiej 36 i 38. Mniejszy budynek – SAWA ma 9 kondygnacji naziemnych, a jego pow. wynosi około 9 880 mkw. Większy budynek SKY to 155-m wieża o 40 piętrach i pow. 24 650 mkw. Budowa kompleksu trwała 36 miesięcy od czerwca 2019 r. do czerwca 2022 r. Oba budynki kompleksu otrzymały certyfikaty zrównoważonego budownictwa BREEM International New Construction 2016 z oceną Outstanding (SAWA – Final, SKY – Interim).

SKYSAWA w Warszawie (Polski Holding Nieruchomości)

Centralna lokalizacja, dostęp do gęstej siatki komunikacji miejskiej, bezpośrednie przejście z budynku do stacji II linii metra, bliskość ścieżek rowerowych, nowoczesna infrastruktura dla rowerzystów i stacje ładowania samochodów elektrycznych zachęcają użytkowników kompleksu do wybierania form transportu alternatywnych dla samochodów spalinowych.

Varso Tower w Warszawie (HB Reavis)

Varso Tower, wieżowiec zaprojektowany przez architektów z pracowni Foster + Partners, jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej pod względem wysokości architektonicznej. To część wielofunkcyjnego projektu, w którego skład wchodzą biura, hotel, centrum innowacji oraz pasaż handlowo-usługowy.

Varso Tower w Warszawie (HB Reavis)

Biurowiec o powierzchni najmu 69 tys. mkw. znajduje się w centrum Warszawy, tuż przy Dworcu Centralnym, co zapewnia łatwy dostęp do wszystkich środków komunikacji miejskiej, jak również wielu udogodnień w zasięgu krótkiego spaceru. Jakość przestrzeni została doceniona przez niezależnych audytorów BREEAM oraz WELL.

HB Reavis podpisało 10-letnie umowy najmu na łącznie ponad 50% powierzchni biurowej w Varso Tower jeszcze przed ukończeniem budowy, które planowane jest w wakacje 2022 r. Pracownicy firm mieszczących się w Varso Tower mogą podziwiać panoramę miasta z najwyżej położonych biur w Polsce.

