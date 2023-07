W drugim etapie konkursu Prime Property Prize 2023 wybieramy osobistość z branży nieruchomości komercyjnych, która miała największy wpływ na wydarzenia w tym sektorze. Zapraszamy do głosowania, które potrwa do 22 sierpnia.

W drugim etapie konkursu Prime Property Prize 2023 wybieramy m.in. Człowieka Roku Propertynews.pl.

Głosowanie trwa do 22 sierpnia. Zwycięzcy poinformowani zostaną o przyznaniu nagrody do 31 sierpnia 2023 r.

Finał konkursu podczas uroczystej Gali Prime Property Prize 2023 r., towarzyszącej konferencji Property Forum 2023, w dniu 18 września 2023 r.

Nagradzamy w 12 kategoriach. Jedną z nich jest Człowiek Roku Propertynews.pl. Nagroda jest przyznawana osobistości z branży nieruchomości komercyjnych, która miała największy wpływ na wydarzenia w tym sektorze, bądź dokonała spektakularnych zmian w swojej firmie, wpływających na rozwój całego rynku.

Finał konkursu odbędzie się podczas uroczystej Gali Prime Property Prize 2023 r., towarzyszącej konferencji Property Forum 2023, w dniu 18 września 2023 r.

Wybór zwycięzców to suma głosów Czytelników portali Propertynews.pl, Propertydesign.pl oraz członków Forum Ekspertów. Głosy przeliczane są na punkty. Każdy głos eksperta to 10 punktów, natomiast każdy klik internauty to 1 punkt. Głosowanie trwa do potrwa do 22 sierpnia. Zwycięzcy informowani są o przyznaniu nagrody do 31 sierpnia 2023 r.

Oto nominowani w kategorii Człowiek Roku Propertynews.pl.

• Barbara Topolska, Country Manager CPI Property Group Polska

Opracowuje i wdraża strategię rozwoju CPI Property Group w Polsce, osobiście nadzorując i prowadząc realizację ekspansji grupy na polskim rynku. Odpowiada również za zarządzanie polskim portfelem grupy, aktywami o łącznej wartości przekraczającej 2,6 mld euro. Z branżą nieruchomości jest związana od ponad dwudziestu lat. Zanim dołączyła do zespołu CPIPG, była dyrektorem zarządzającym na region CEE w Multi Corporation, gdzie odpowiadała za siedem rynków. Wcześniej, przez ponad 13 lat była związana z hiszpańską firmą Neinver, gdzie na stanowisku Chief Operations Officer odpowiadała za działalność operacyjną grupy. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński a także University of Chicago. Posiada tytuł MBA University of Minnesota.

• Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych. Jako dyrektor zarządzający Trei Real Estate w Polsce jest odpowiedzialny za strategię firmy i decyzje dotyczące inwestycji, budowy oraz zarządzania polskim portfelem nieruchomości. Polską spółką Trei Real Estate kieruje od 2016 roku, koncentrując się przede wszystkim na dynamicznym rozwoju sieci parków handlowych, budowanych pod marką Vendo Park. Pod jego kierownictwem Trei otworzył w Polsce 12 parków handlowych, a długofalowa strategia zakłada dalszy rozwój sieci do 40 Vendo Parków do 2024 roku. Od czasu objęcia przez Jacka Wesołowskiego stanowiska dyrektora zarządzającego Trei, spółka co roku zwiększa poziom inwestycji w Polsce. W 2019 roku firma zadebiutowała również w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Wcześniej przez ponad 7 lat Jacek Wesołowski zasiadał w zarządzie Immofinanz Polska, gdzie rozwijał marki handlowe STOP SHOP i VIVO, a także realizował projekty komercyjne i mieszkaniowe.

• Jan Motz, prezes zarządu i założyciel Capital Park

Biznesmen z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości. Nadzoruje przygotowanie, finansowanie oraz realizację unikalnych projektów komercyjnych firmy, w szczególności obiektów biurowych, handlowych i wielofunkcyjnych. 20 lat temu założył firmę deweloperską z misją, by odmienić rynek nieruchomości – wprowadzić inną jakość projektów, z inną perspektywą rozwoju. Dziś firma ma na koncie realizacje takie, jak: Eurocentrum Office Complex, Royal Wilanów, Fabryka Norblina.10 lat temu wprowadził swoją firmę na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

• Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland

Ma ponad 25-letnie doświadczenie na polskim rynku nieruchomości. Specjalizuje się w komercjalizacji i rozwoju projektów deweloperskich, marketingu budynków biurowych i proptechu. Przed dołączeniem do Ghelamco pracował m.in. w PricewaterhouseCoopers, Cushman & Wakefield, Healey & Baker Polska, gdzie w 2002 roku został partnerem, oraz w CBRE na stanowisku szefa działu komercjalizacji. W swojej karierze przygotował strategie wynajmu czołowych projektów biurowych Ghelamco w Warszawie i regionach.

• Nebil Șenman, współwłaściciel & partner zarządzający Griffin Capital Partners

Jest wizjonerem, którego strategiczne decyzje przyniosły bezprecedensowy wzrost Griffin Partners. Nabył większościowy pakiet akcji Echo Investment i uruchomił pierwszą w Polsce platformę PRS działającą pod nazwą Resi4Rent oraz sieć prywatnych domów studenckich Student Depot. W minionym roku pracował nad rozszerzeniem działalności firmy na rynek niemiecki, a także nad otwarciem nowych filarów działalności. Nebil Șenman jest absolwentem TU Berlin, EBS, ESCP Europe i LSE, posiada tytuł MBA i tytuł magistra inżynierii lądowej.

