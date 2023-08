Zrównoważony rozwój to kluczowe zagadnienie rynku nieruchomości komercyjnych. ESG mobilizuje niemal wszystkich graczy, ale Propertynews.pl chce wyróżnić najbardziej ambitnych. W konkursie Prime Property Prize 2023 wybieramy najlepszą Strategię ESG.

W konkursie Prime Property Prize 2023 nagradzamy w 12 kategoriach. Jedną z nich jest Strategia ESG.

Głosowanie trwa do 22 sierpnia. Zwycięzcy poinformowani zostaną o przyznaniu nagrody do 31 sierpnia 2023 r.

Finał konkursu odbędzie się podczas uroczystej Gali Prime Property Prize 2023 r., towarzyszącej konferencji Property Forum 2023, w dniu 18 września 2023 r.

W konkursie Prime Property Prize 2023 nagradzamy w 12 kategoriach. Jedną z nich jest Strategia ESG. Nagroda jest przyznawana firmom działającym na rynku nieruchomości komercyjnych za dotychczasowe, wyróżniające się działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Finał konkursu odbędzie się podczas uroczystej Gali Prime Property Prize 2023 r., towarzyszącej konferencji Property Forum 2023, w dniu 18 września 2023 r.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIE

Wybór zwycięzców to suma głosów Czytelników portali Propertynews.pl, Propertydesign.pl oraz członków Forum Ekspertów. Głosy przeliczane są na punkty. Każdy głos eksperta to 10 punktów, natomiast każdy klik internauty to 1 punkt. Głosowanie trwa do 22 sierpnia. Zwycięzcy informowani są o przyznaniu nagrody do 31 sierpnia 2023 r.

Oto nominowani w kategorii Strategia ESG:

DOM 2030 Grupa Dom Development

DOM 2030 to strategia zrównoważonego rozwoju grupy Dom Development. Priorytetem jest: tworzenie ekologicznych i trwałych osiedli (E), budowanie więzi sąsiedzkich w ramach społeczności lokalnych (S) i zapewnienie najwyższych standardów ładu korporacyjnego w celu transparentnej komunikacji ze wszystkimi interesariuszami (G).

DOM 2030 to strategia zrównoważonego rozwoju grupy Dom Development. Fot. Mat. prasowe.

DOM 2030 opiera się na trzech filarach: minimalizacji wpływu na środowisko i wspieraniu miejskiej bioróżnorodności, tworzeniu wysokiej jakości tkanki miejskiej sprzyjającej integracji mieszkańców, zapewnieniu najwyższych standardów ładu korporacyjnego i transparentnej komunikacji.

Ghelamco

Firma Ghelamco, jako pierwszy deweloper w Polsce, ogłosiła przełomowy projekt budowy własnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 10 MW. W ramach swojej strategii ESG firma dąży do tego, by czystą energią z odnawialnych źródeł zasilać swoje inwestycje i przestrzeń biurową.

Firma Ghelamco, jako pierwszy deweloper w Polsce, ogłosiła przełomowy projekt budowy własnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 10 MW. Fot. Mat. prasowe.

Do 2025 roku Ghelamco planuje osiągnąć neutralność energetyczną. Docelowo, w pierwszym etapie inwestycji deweloper wybuduje 11 systemów fotowoltaicznych, z czego 3 zostały już ukończone, a kolejne są w realizacji.

MDC²

ESG to DNA działalności biznesowej MDC². W strategii ESG firma bierze pod uwagę wykorzystanie zasobów naturalnych, aby zminimalizować ślad węglowy i wpływ na środowisko. Dąży do maksymalizacji bioróżnorodności, dba o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników.

ESG to DNA działalności biznesowej MDC². W strategii ESG firma bierze pod uwagę wykorzystanie zasobów naturalnych, aby zminimalizować ślad węglowy i wpływ na środowisko. Fot. Mat. prasowe.

Dba o wdrożenie efektywnego ładu korporacyjnego przy jednoczesnym utrzymaniu wyników finansowych. Wszystkie projekty MDC² budowane są w standardzie certyfikatu BREEAM New Construction na poziomie minimum Excellent.

ROS Retail Outlet Shopping

Należące do ROS Centra Designer Outlet od dłuższego czasu sukcesywnie wprowadzają politykę zrównoważonego rozwoju. To nie tylko dostosowywanie się do rosnących wymogów legislacyjnych, ale także dbałość o nienaganną reputację każdego centrum.

Należące do ROS Centra Designer Outlet od dłuższego czasu sukcesywnie wprowadzają politykę zrównoważonego rozwoju. Fot. Mat. prasowe.

Wdrożenie Environmental, Social and Corporate Governance to dbałość o satysfakcję z prowadzonego biznesu, ale też odpowiedź na nowe potrzeby klientów, którzy oczekują realnych działań na rzecz dbałości o lokalny wellbeing. ROS już na etapie planowania budowy w Warszawie i prac modernizacyjnych w Sosnowcu i w Gdańsku wdrożyło zmiany, których celem było rozpoczęcie zielonej transformacji.

Savills

Miniony rok był dla Savills kontynuacją drogi jednego z prekursorów w obszarze ESG na rynku nieruchomości w Polsce. Po utworzeniu, jako jedna z pierwszych firm z branży nieruchomości w Polsce, dedykowanego stanowiska eksperta ds. ESG, firma zrealizowała liczne, prestiżowe projekty z tego obszaru z pozytywnym wpływem na środowisko naturalne oraz ludzi.

Miniony rok był dla Savills kontynuacją drogi jednego z prekursorów w obszarze ESG na rynku nieruchomości w Polsce. Na zdjęciu Katarzyna Chwalbińska-Kusek, Head of ESG & Sustainability Savills Polska. Fot. Mat. prasowe.

Doradzając klientom w tworzeniu polityki oraz strategii ESG i zrównoważonego rozwoju dla firm i budynków, Savills koncentruje się na obniżeniu negatywnego wpływu sektora na ludzi i środowisko naturalne. Tym samym, pomaga tymi działaniami zbliżyć klientów firmy do realizacji wybranych globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz ambicji UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Savills realizuje kompleksowe usługi z zakresu ESG: audyt ESG, ustalanie i wdrażanie strategii ESG, strategie dekarbonizacji oraz raportowanie. Firma aktywnie promuje równość płci i wyrównywanie szans oraz tworzy integracyjne środowisko dla wszystkich.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl