Primient otworzy swoje biuro w budynku Hi Piotrkowska w Łodzi, zarządanego przez Master Management Group. Biuro firmy zajmie powierzchnię 776,92 mkw. na 12. piętrze budynku.

Primient to producent żywności i składników przemysłowych wytwarzanych z odnawialnych źródeł pochodzenia roślinnego.

W poszukiwaniu nowej siedziby oraz negocjacji umowy najmu nowego najemcę reprezentowali eksperci z łódzkiego biura Colliers.

Specjaliści z Colliers Define odpowiadają za całościowy proces aranżacji przestrzeni - od stworzenia strategii środowiska pracy, przez projekt koncepcyjny i wykonawczy, po realizację prac generalnego wykonawstwa.

Primient to kolejna marka, która pojawiła się w Łodzi w ostatnich latach i kolejny najemca, który przy wsparciu Colliers wybrał na swoją siedzibę kompleks Hi Piotrkowska. Tym samym Hi Piotrkowska dołączyła do grona nowoczesnych projektów w Łodzi, w których zaczyna brakować miejsca. Biorąc pod uwagę fakt, że frekwencja w łódzkich biurach sukcesywnie wzrasta, w perspektywie kolejnych kwartałów może okazać się, że firmy chcące wynająć nowoczesną powierzchnie biurową, będą miały problem ze znalezieniem powierzchni w nowych biurowcach – mówi Marcin Włodarczyk, Dyrektor Regionalny Colliers w Łodzi.

- Atmosfera, możliwości rozwoju, benefity, ale również lokalizacja i wystrój biura to czynniki, które w dużej mierze wpływają na to, jak czują się nasi pracownicy oraz przyczyniają sie do sukcesów w procesie rekrutacji nowych talentów. Przy wyborze nowej lokalizacji kierowaliśmy się potrzebami firmy oraz pracowników. Kluczowy był dla nas dobry dostęp do rozwiązań komunikacyjnych, zwłaszcza w obszarze transportu publicznego, bezpieczeństwo uwzględniające jakość wykonania i standard samego budynku oraz jego cerytfikacja, która wpływa na bardziej przyjazne środowisko pracy, a także infrastruktura budynku i jego otoczenia (restauracje, punkty handlowe, kluby fitness, centra medyczne itp). Hi Piotrkowska spełnia wszystkie te wymagania. Dzięki temu będziemy mogli pracować w jeszcze bardziej komfortowych warunkach w biznesowym sercu Łodzi, zgodnie z naszą kulturą i wartościami firmy – mówi Magdalena Kowalska, Head of Finance Operations, Dyrektor Zarządzający Primary Products (Primient) Global Shared Services w Łodzi.

Hi Piotrkowska to wielofunkcyjny kompleks biurowo-usługowy, znajdujący się w ścisłym centrum Łodzi, tuż obok węzła przesiadkowego Piotrkowska Centrum. Tworzą go dwa biurowce o łącznej powierzchni 21 tys. mkw. oraz hotel Hampton by Hilton. Pierwszy biurowiec to 20-piętrowa wieża klasy A+, o wysokości 82 metrów, co czyni ją najwyższym budynkiem biurowym w mieście oraz 5-piętrowy budynek, leżący w ciągu historycznej zabudowy kamienic, bezpośrednio przy ulicy Piotrkowskiej. Cały kompleks wybudowano zgodnie z najlepszymi standardami w zakresie zrównoważonego rozwoju, czego potwierdzeniem jest ocena Excellent w systemie certyfikacji BREEAM.

Hi Piotrkowska. Fot. Mat. pras.

‘Hi’ jest siedzibą polskich i światowych korporacji wielu branż, w tym iTechArt, Avient, Signify, Sii, banku PKO BP, a także biur serwisowanych, centrum konferencyjnego oraz sklepów, kawiarni i punktów usługowych (Klinika Bocian, drogeria Rossmann, Starbucks, Żabka, lokalna kwiaciarnia Badylarz i wiele innych).

Decyzja firmy Primient o otwarciu swojego biura w Hi Piotrkowska potwierdza atrakcyjność i wysoką jakość naszej łódzkiej inwestycji. Wiemy, że najemcy poszukują wysokiej jakości biur, w certyfikowanych budynkach, doskonale zlokalizowanych i z dostępną bazą noclegową. W Hi Piotrkowska mamy to wszystko, a innowacyjne rozwiązania, racjonalny poziom opłat eksploatacyjnych oraz centralna lokalizacja budują naszą konkurencyjność na lokalnym rynku. Witamy firmę Primient wśród najemców najwyższego budynku biurowego w Łodzi – mówi Justyna Drużyńska, Director of Office Operations w Master Management Group.

Nowa identyfikacja wizualna firmy oraz charakter jej działalności stanowiły punkt wyjścia w aranżacji nowego biura Primient. Projekt opracowany przez ekspertów Colliers Define powstał w odpowiedzi na potrzeby pracowników i charakter ich pracy.

Przy projektowaniu biura dużą nacisk położyliśmy na spersonalizowane podejście do naszej działalności. Kluczowe było uwzględnienie strefy chillout, przestrzeni pozwalających na oragnizowanie burzy mózgów, zieleni i aspektów ekologii, a wszystko to w pełnej spólności z logotypem i wartościami firmy – wyjaśnia Magdalena Kowalska.

Zgodnie z tymi wytycznymi zespół Colliers Define, projektując nowe biuro, wykorzystał elementy nowej identyfikacji firmy oraz elementy natury, która jest wpisana w DNA marki.

- Zainspirowaliśmy się widzianymi z lotu ptaka uprawami kukurydzy, z której powstają produkty Primient. Wykorzystaliśmy falujące, miękkie kształty i łuki, a w kolorystyce postawiliśmy na odcienie ziemi, które wzbogaciliśmy akcentami wyrazistych kolorów, nawiązujących do logotypu. Mimo relatywnie niedużego metrażu, zadbaliśmy o różnorodność i elastyczność przestrzeni, wspierając tym samym hybrydowy styl pracy. Pracownikom zapewniliśmy zarówno miejsce do pracy indywidualnej (poprzez przygotowanie salek do pracy cichej), jak i przestrzenie do współpracy zespołowej, integracji i wymiany doświadczeń, co dodatkowo ma za zadanie wzmacniać kulturę organizacyjną firmy – tłumaczy Zuzanna Jaszczuk, Architektka w Colliers Define.

Biuro firmy Primient w budynku Hi Piotrkowska ma być gotowe we wrześniu tego roku. Prace wykonawcze realizują eksperci Colliers Define.

