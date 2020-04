Pro Progressio wybiera CitySpace Beethovena

- W grudniu 2019 roku rozpoczęliśmy ósmy rok działalności Pro Progressio, to także dziewiąty rok wydawniczy magazynu Outsourcing&More oraz dziesiąty rok prowadzenia OutsourcingPortal. Na przestrzeni ostatniej dekady sporo się zmieniło, zarówno w naszej pracy, jak również w całej branży nowoczesnych usług dla biznesu – mówi Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio. I dodaje: – W kolejną dekadę wchodzimy z nowym biurem. Analizując własne potrzeby oraz to, co mają w swojej ofercie deweloperzy budynków biurowych i biura serwisowane, stwierdziliśmy że potrzebujemy swojej przestrzeni w mieście i tą przestrzeń znaleźliśmy w CitySpace Beethovena. Od kwietnia 2020 r., to tu, Pro Progressio będzie codziennie na bieżąco analizować sektor nowoczesnych usług dla biznesu, monitorować rynek i wspierać w rozwoju i komunikacji członków Klubu Pro Progressio. Biura serwisowane są odpowiedzią na potrzeby biurowe wielu organizacji, zarówno tych mniejszych, średnich jak i dużych. Elastyczna przestrzeń, możliwość korzystania z sal konferencyjnych, budek telefonicznych, aneksu kuchennego, to tylko kilka z wielu możliwości, jakie mamy teraz do dyspozycji. Dziękujemy City Space za miłe przyjęcie nas w swoich przestrzeniach, szczególnie że pozwoliły nam one pozostać na naszym umiłowanym warszawskim Mokotowie.

Pro Progressio zajmuje się rozwojem przedsiębiorczości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług dla biznesu wśród których są m.in. Outsourcing Procesów Biznesowych (BPO), Centra Usług Wspólnych (SSC), Centra Badawczo-Rozwojowe (R&D), Call i Contact Center. CitySpace jest jednym z jej członków.

– Jako operator elastycznej przestrzeni biurowej chętnie wspieramy rozwój dynamicznych firm i organizacji, a taką jest bez wątpienia Pro Progressio – mówi Jarosław Bator, dyrektor zarządzający CitySpace. – Coraz więcej firm decyduje się na formułę „space as a service”, czyli wynajmu powierzchni biurowej z wszystkimi potrzebnymi udogodnieniami. Pozawala to im skoncentrować się na podstawowej działalności, daje elastyczność i odciąża od zbędnej pracy administracyjnej – dodaje.

CitySpace to polski operator elastycznych biur serwisowanych, który wynajmuje biurka już w dziesięciu lokalizacjach w Polsce – w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Krakowie. We wszystkich biurach CitySpace zapewnia najlepsze parametry powietrza, idealne wyciszenie i naświetlenie pomieszczeń, zaawansowane systemy IT, najbezpieczniejsze serwery oraz pełną obsługę, dbając jednocześnie o wygodę najemców i jakość wykończenia.

W ubiegłym roku firma powiększyła zarządzaną powierzchnię o 70% i uruchomiła ponad 800 dodatkowych stanowisk pracy. W 2020 r. CitySpace planuje uruchomienie lub powiększenie kolejnych biur, m.in. w Łodzi i Wrocławiu.