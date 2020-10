Producent czekolady zostaje w University Business Park

Firma Barry Callebaut w University Business Park II jest już obecna od 2015 roku. Dynamiczny rozwój spółki w Polsce spowodował, że zapotrzebowanie na powierzchnię biurową wzrosło ponad dwukrotnie.

– Nasza organizacja zakotwiczyła w Łodzi i widzi w tym miejscu ogromny potencjał. Mamy bardzo ambitne plany rozwoju w tym mieście – mówi Maciej Kulbat, dyrektor zarządzający centrum usług wspólnych Barry Callebaut.



– Rozwój naszych klientów daje nam niezwykłą satysfakcję nie tylko ze względu na ich sukcesy, ale także ze względu na sukces Łodzi. Moment, w którym ponownie możemy reprezentować klienta w transakcji najmu, tak jak ma to miejsce w przypadku firmy Barry Callebaut, pozwala zweryfikować, jak szybko rośnie potencjał biznesowy naszego miasta i jak firmy działające na lokalnym rynku potrafią go wykorzystać – mówi Marcin Włodarczyk, dyrektor regionalny w Łodzi, Colliers International.



Zadowolenia z kontynuacji udanej współpracy nie kryje także właściciel kompleksu, firma GTC.



– Cieszę się, że firma Barry Callebaut zdecydowała się nie tylko pozostać w University Business Park, ale także powiększyć powierzchnię najmu. Dokładamy starań, by w tak dynamicznie zmieniających się okolicznościach biznesowych nasi najemcy widzieli w nas partnera wspierającego ich działalność – komentuje Grzegorz Boczek, dyrektor działu wynajmu w Globe Trade Centre S.A.

Barry Callebaut to międzynarodowa grupa, powstała z fuzji dwóch koncernów zajmujących się produkcją czekolady – francuskiej firmy Cacao Barry i belgijskiej Callebaut. Obecnie jest jednym z największych na świecie przetwórców kakao i producentów czekolady. Główna siedziba spółki znajduje się w Zurychu. W Łodzi, prócz centrum usług wspólnych w University Business Park II, firma posiada działającą od 1995 r. fabrykę ulokowaną na Nowym Józefowie.

University Business Park to kompleks dwóch 7-kondygnacyjnych biurowców o łącznej powierzchni ponad 40 tys. mkw. Lokalizacja przy ul. Wólczańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Piotrkowskiej i Politechniki Łódzkiej zapewnia swobodny dostęp do usług i komunikacji miejskiej. Nieruchomość otrzymała certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.