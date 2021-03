Producent etykiet zostanie w Diamond Business Park Gliwice

Działająca prawie 30 lat na rynku firma Etisoft specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu etykiet i elementów funkcyjnych o zasięgu globalnym dla wielu branż. Od niedawna intensywnie rozwija działalność związaną z projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań wpisujących się w technologię Przemysłu 4.0. Wywodząca się z Gliwic marka, ceniona jest zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym utrzymuje pozycję nowoczesnego i odpowiedzialnego dostawcy etykiet, jak i zaawansowanych technologicznie produktów z zakresu automatyzacji procesów. W związku ze swoją ekspansją, Etisoft wynajął ponad 4 400 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej w Diamond Business Park Gliwice.

- Kierunek, w którym chcemy podążać wiąże się zarówno z rozwojem, który pozwoli utrzymać pozycję nowoczesnego i odpowiedzialnego dostawcy etykiet, jak i z zaawansowanymi technologicznie produktami z zakresu automatyzacji procesów. Transformacja przemysłu, jego rozwój i gotowość do podążania tą samą drogą co nasi klienci stały się w ostatnim czasie motorem rozwoju Etisoftu. Stąd poszerzenie portfolio marki o zaawansowane technologicznie produkty i rozwiązania. Oferujemy je zarówno naszym klientom, jak i w coraz większym stopniu wykorzystujemy we własnym środowisku pracy. Dynamiczny rozwój wiąże się z koniecznością powiększenia powierzchni w Diamond Business Park Gliwice, gdzie w sposób w pełni automatyczny chcemy realizować procesy produkcyjne

i logistyczne. Automatyzacja przełoży się na komfort pracy, ale przede wszystkim usprawni obsługę naszych klientów – podkreśla Damian Janiga, wiceprezes i członek zarządu Etisoft.

- Bardzo dziękujemy za zaufanie oraz cieszymy się, że Diamond Business Park Gliwice spełnia potrzeby operacyjne i lokalizacyjne dla naszego wieloletniego partnera biznesowego, firmy Etisoft. W związku

z ekspansją powierzchni Etisoft jesteśmy zadowoleni, że negocjacje handlowe przyniosły obustronną satysfakcję. DBP to park zarządzany i komercjalizowany przez White Star Real Estate. Jesteśmy zawsze blisko najemców i dobieramy właściwe rozwiązania, aby zwłaszcza teraz - w okresie pandemii - działać efektywnie i kierunkowo na sfinalizowanie negocjacji. Jesteśmy przekonani, że w Diamond Busines Park Gliwice, Etisoft będzie miał możliwość dalszego rozwoju swojej działalności i przywita nowych klientów do DBP - komentuje Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing, White Star Real Estate.